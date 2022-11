Tras su encuentro con Ana María Aldón en el 'Mediafest Night Fever', el programa 'Fiesta' de Telecinco ha descubierto que, en el lugar en el que descansan los restos mortales del boxeador, fallecido el 27 de enero de 2001, su lápida ha sufrido un ataque. La tumba de Pedro Carrasco se encuentra en el cementerio de Carabanchel, Madrid, y, en la lápida,pero ¿qué pasa con Raquel Mosquera que era su esposa cuando falleció ? En las cuatro imágenes se pueden ver diferentes momentos de la vida del boxeador: una de Rocío y Pedro enamorados; otra de la pareja con su hija cuando ésta era una niña y dos más de padre e hija vestidos de gala. Dos de las fotos tienen inscripciones y, por su contenido, podría parecer que han sido escritas por la propia Rocío Carrasco. "Papá y mamá ya estáis de nuevo juntos. Ahora a ser felices. Os quiere vuestra hija Rocío Carrasco" se puede leer en la imagen de Pedro Carrasco y Rocío Jurado pegada en la lápida del boxeador y hay un texto similar en la otra imagen de padre e hija.

Los colaboradores del programa 'Fiesta' tenían claro que estas fotos no eran cosa de Rocío Carrasco y Alejandra Rubio habló con la hija de Rocío Jurado para corroborarlo. La hija de Pedro Carrasco si comentó en 'En el nombre de Rocío' que quiere cambiar la inscripción de la tumba porque, cuando murió, fue Raquel Mosquera quien la encargó sin tener en cuenta su opinión. "Yo he podido hablar un poquito con Rocío no mucho porque está con gripe y ella no tiene ni idea de la existencia de estas fotos. No ha ido a la tumba. Se ha sorprendido porque no lo sabía. Aunque parece que está firmado por ella no es el caso" y la hija de Terelu Campos añadía que creía que había sido un fan, opinión que compartía Alba Carrillo. "Rocío con su discurso ha levantado muchos clubs de fans, ha habido una marea a su favor y es verdad que hay gente aunque a mí eso me parece extralimitarse y más hablar como en su nombre", comentó. "A los muertos hay que dejarlos en paz", aclaraba Beatriz Cortázar.