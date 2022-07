Rocío Carrasco ha desvelado el motivo por el que no visita la tumba de su padre, Pedro Carrasco. En la cuarta entrega de 'En el nombre de Rocío', la hija de Rocío Jurado vuelve a hablar de Raquel Mosquera a la que ya reclamó los objetos personales de padre y le advierte sobre el cambio que va a hacer en la lápida del boxeador. Tras la muerte de Pedro Carrasco, Rocío reconoce que no se creía que "se había ido para siempre. Me hablase con él o no, cometiera los errores que cometiera era mi padre. No quería creerme que eso había sucedido. No tengo cosas concretas interiorizadas. Mi mente las ha desplazado a algún sitio remoto".

Tras ver la imagen de la lápida de su padre, los ojos de Rocío se han llenado de lágrimas. En la tumba reza la siguiente incripición: 'Aquí yace el gran boxeador Pedro Juan Carrasco García. Amarte fue muy fácil. Olvidarte será imposible. Tu esposa y familia no te olvidan'. "Esa inscripción la pone ella sin decirme absolutamente nada y sin tener el más mínimo respeto por los que están dentro de esa lápida. Ahí también están enterrados mis abuelos".

Según la versión de Raquel Mosquera, ella se puso en contacto con una persona cercana a la familia y le dijo que pusiese en la lápida lo que tuviese que poner. En una enrtevista, la peluquera dijo que la lápida no es de ella y que Rocío también puede poner lo que quiera. Y parece que eso es lo que va a hacer la hija de 'La Más Grande'. "Me duele tanto esa inscripción que la voy a cambiar y lo voy a hacer con el consentimiento de mis tíos, sobrinos y familia. Esa sí es su familia. Ese panteón hoy por hoy es mí. Ahí están mis abuelos y mi padre y ahí no va a estar nadie que no se llame Carrasco de apellido", advierte Rocío Carrasco. Y sentencia: "La tumba no sé si la cuida. Al que está dentro no lo cuidó y no se preocupó por su salud ni por lo que le pasaba. Solo se preocupó de dar buena imagen en televisión, de una pareja feliz y enamorada pero lo machacó".



Pedro Carrasco falleció el 27 de enero de 2001 y la causa de la muerte fue un infarto. Rocío cuenta en el documental que no tiene conciencia de tuviera alguna enfermedad. "Cuando él viene a casa esa tarde para esa visita y esa conversación pendiente, él me cuenta en esa reunión que tenía algo de apnea del sueño y que le habían dicho que tenía que moderar el tabaco y algunas cosas, es todo lo que yo supe en ese momento", explica.

El reproche de Rocío Carrasco a Raquel Mosquera

Tras la muerte del boxeador, su viuda emitió un comunicado en el que daba algunos datos de la mañana en la que falleció el boxeador, los planes que tenía con él y cómo descubrió el cuerpo sin vida de su marido. Para Rocío Carrasco son "demasiadas explicaciones para algo que nunca se pidió y nunca se especuló. Me parece curioso" y lo define como un "comunicado bonito". Pero también le reprocha que finalice el comunicado con un fandango que, según Raquel, Pedro le cantaba todos los días y que según Rocí. "Una vez más me parece que vuelve a apropiarse de cosas que no le pertenecen. Ese fandango se lo cantaba mi madre a mi padre".

