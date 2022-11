Rocío Carrasco ha vuelto a sorprender a sus seguidores. Después de debutar en la primera edición del Mediafest, la empresaria ha vuelto a salir al escenario, esta vez de la mano de Anabel Dueñas para interpretar un cabaret regalando su lado más sexy al ritmo de 'Welcome to Burlesque'. El número se llevaba el unísono aplauso del jurado que se deshacía en elogios para la pareja: “Se nota cuando dos personas se quieren cuando están encima del escenario. Estabais tan con vosotras que eso es la magia”, reconocía Soraya mientras Falete y Antonio Castelo ponían en valor la puesta en escena y la química que habían derrochado luciendo un body hecho en cuero con escotazo y medias de rejilla conjuntado con una gorra.

Telecinco

La casualidad ha querido que la gala se celebrase el día de cumpleaños de Ana María Aldón, otra de las concursantes, y tras escuchar el veredicto, Rocío Carrasco no dudaba en pedir permiso para acercarse y felicitarla ante las cámaras pues era la primera oportunidad que tenía de acercarse a ella y poder desearle feliz cumpleaños. "Felicidades y que cumplas muchos más, chochete", le deseaba. "Que los cumplamos, que además tenemos la misma edad", le respondía, aprovechando también para darle la enhorabuena por su actuación.

Telecinco

Un encuentro que no era el único que se había producido entre ellas y es que la propia diseñadora recordaba que en la Fashion Week de Sálvame también coincidieron entre bambalinas, algo que contaron ellas mismas. Además recordaron cómo se conocieron: en la boda de Leonor, sobrina de José Ortega Cano, que se producía en 2012. "Han pasado muchos años y muchas cosas desde entonces", apuntaba Aldón.

Ante este encuentro, Jorge Javier Vázquez aprovechaba para pedirles un favor: "¿Por qué no os hacéis juntas un polígrafo?". "Yo no me hago un polígrafo ni por todo el oro del mundo", respondía tajante Ana María; "¿te parece poco lo que he hecho como para encima someterme a un polígrafo?", apuntaba Rocío en relación a sus documentales.