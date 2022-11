Antonio Canales ha visitado el programa de Xavier Sardá, 'La gran confusión' junto a la presentadora Raquel Sánchez Silva para hablar de si realmente el dinero da la felicidad. Y el bailaor, que también fue modelo por un día con Diez Minutos, ha hecho alguna que otra confesión durante la entrevista. El sevillano nació en una familia humilde del barrio de Triana: "Mi padre trabaja en la cerámica y por la noche doblaba turno para freír pescado", relataba. Pero poco a poco, con su esfuerzo y talento, Canales consiguió hacer una fortuna con sus espectáculos a sus 30 años: "Llegué a facturar en varias temporadas 1.300/1.400 millones de pesetas de aquella época", desvelaba y lo calificaba como "impensable".

Según ha contando, el bailaor gastaba ese dinero en "muchísimas cosas", tenía una flota de seis coches, siete chimeneas, dos coches de golf para moverse por la casa e incluso una pista de tenis para que se sus hijos jugasen. Antonio Canales también ha aprovechado para contar cómo perdió su dinero: "Yo no le daba importancia al dinero, hasta que se acaba. Fulminé una fortuna, pero también dije yo destruyo un imperio y construyo otro", expresaba, convirtiéndose en uno de los famosos españoles que despilfarraron su dinero.

Además, en el programa, Canales ha confesado cuánto ganó durante su participación en 'Supervivientes 2021'. Recordemos que tuvo un recorrido muy corto en la isla porque se convirtió en el primer concursante expulsado: "Desde que me tiré por el helicóptero hasta que terminé (sumando debates y galas), pues 1.180.00", ha revelado. Una cifra que ha dejado sorprendidos a todos lo que se encontraban en el plató de 'La gran confusión'.

