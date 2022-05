Antonio Canales es un artista de los pies a la cabeza. Y es que lo mismo te baila una seguiriya, que te monta una coreografía, que participa en 'Supervivientes', que posa como un auténtico modelo. Lo de que su talento como bailaor es mundialmente conocido, su faceta de modelo, la hemos descubierto en esta producción de moda en las que posa con las tendencias de la temporada. Antonio vive una de las etapas más felices de su vida junto a su 'asturiano'. Entre cambio y cambio de look le preguntamos si le gustaría volver a casarse y nos confiesa: "Estamos comprometidos. Los dos ya nos hemos casado con nuestras respectivas mujeres", nos cuenta cuando le preguntamos si le gustaría volver a casarse.



Antonio posó como un auténtico maniquí con los looks que preparó para él nuestra estilista, Isabel Dorado. Estilismos atemporales e ideales, perfectos tanto para tu día a día -como un pantalón de chándal con camisa (sí, se lleva)- como para algún evento especial -como una chaqueta verde con pañuelo estampado-. Si te gustan los looks con los que posa Antonio Canales, te contamos dónde puedes encontrarlos.

Pablo Sarabia

Camisa negra de Zara, 59,95 €.

Pantalones de H&M, 42 €.

Botines de Adolfo Domínguez, 125 €. COMPRAR

Colgantes de CXC, 137 €. COMPRAR

Anillos de Aristocrazy, (c.p.v.). COMPRAR

Pañuelo de la muñeca de Zadig&Voltaire, 35 €.

Pablo Sarabia

Gabardina de Zara, 129 €.



Jersey de American Vintage, 130 €. COMPRAR



Pantalón de Mango, 45 €.



Zapatillas de Bershka, 35 €.



Sombrero de Casa Yustas, 45,90 €. COMPRAR



Pulsera y anillo de CXC, 87 € y 90 €. COMPRAR



Pañuelo de Zadig & Voltaire, 35 €.





Pablo Sarabia

Cazadora de Gant, 179 €. COMPRAR



Camiseta de Bread & Boxers, 24,95 €. COMPRAR



Pantalón de Nike, 55 €.



Botines de Camper, 220 €.



Pañuelo de H&M, 17 €.



Pulsera de CXC, 93 €. COMPRAR





Pablo Sarabia

Americana de Zara, 25,99 €.Camiseta de Mango, 25,99 €.Foulard de Hermés, 315 €. COMPRAR Pantalón de H&M, 38 €.Botines de Adolfo Domínguez, 125 €. COMPRAR Anillo de CXC, 90 €. COMPRAR

Cita en... Tablao Villa Rosa

Pablo Sarabia

Quedamos con Antonio Canales en el mítico tablao flamenco Villa Rosa, donde le acaban de nombrar Director artístico. Este lugar con tanta solera guarda incluso secretos de Reyes. Todos los días hay un espectáculo flamenco y además cuenta con una amplia carta de comida y bebida, que se puede degustar durante las actuaciones. Un lugar para disfrutar.

Mi belleza al descubierto

Pablo Sarabia

Antes de irme a la cama... Me lavo los dientes y muy bien la cara para que esté fresca.

En mi neceser siempre llevo... Crema para las ingles, porque de bailar me rozan.

Mi producto de belleza ideal... El descanso y el amor.



Mi perfume favorito... Cualquier fragancia que tenga almizcle, que me encanta echármelo en el pubis, porque creo que es un poco afrodisiaco.

Cirugía... No me he hecho nada todavía, porque estoy muy bien. Tengo muy buena piel, como mi madre.

Voy a la peluquería... Voy mucho a mi peluquero Julito.

Deporte... Me gusta mucho el tenis.

Dieta... No creo mucho en ellas. Cuando se quiere adelgazar, lo que hay que hacer es no comer.

Antonio Canales, sus productos de belleza favoritos Fluido hidratante y matificante KIKO Milano amazon.es 18,23 € Comprar Base de maquillaje KIKO Milano amazon.es 13,10 € Comprar Corrector en stick KIKO Milano amazon.es 7,99 € Comprar Polvos bronceadores KIKO Milano amazon.es 10,52 € Comprar

Antonio Canales posa con el equipo de Diez Minutos

Pablo Sarabia

Texto: Daniel I. Carande. Fotos: Pablo Sarabia. Ayudante de fotografía: Ariadna Sánchez-Albornoz. Estilista: Isabel Dorado. Maquillaje y peluquería: Pablo Cerdán. Agradecimientos: Tablao Flamenco Villa Rosa. Plaza de Santa Ana, 15. Telf.: 914 915 056.

