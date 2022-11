Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo se han vuelto a casar en Las Vegas... ¿O sería más correcto decir que Sandy Cohen y Danny Succo, de la película'Grease', se han dado el 'Sí, quiero'? Caracterizados de los protagonistas de la mítica película de los setenta, la duquesa de Montoro y presidente de Universal Music para España y Portugal se han casado en el mismo lugar que lo hicieron en 2017, pero con personajes bien distintos, ya que en su primera boda en Las Vegas, ella iba de Marilyn Monroe y él, de Elvis Presley.

Cuando hace 5 años, Eugenia compartió las fotos en sus redes sociales, sus seguidores felicitaban a la pareja pero eran algo excepticos: ¿Se había casado? ¿Era una fiesta de disfraces? ¿Una broma? La pareja aprovechó su asistencia a los Latin Gramy en Las Vegas para casarse en Las Vegas, una boda que podía tener validez en España si los contrayentes la oficializaban. Desde entonces, la duquesa de Montoro vive uno de los momentos más felices de su vida junto a Narcís.

Por eso, cinco años después de ese primer 'Sí, quiero', coincidiendo que también se encontraban en Las Vegas, la duquesa de Montoro y Narcís Rebollo han renovado sus 'votos' matrimoniales. Ella caracterizada de Sandy Cohen y él como Danny Succo, los personajes de Olivia Newton-John y John Travolta en 'Grease'. Al look de Eugenia no le faltaba detalle: peluca rubia, sandalias de plataforma rojas y la mítica cazadora con el nombre de los 'T Birds' que lleva Sandy en la última escena de la película.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Eugenia ha compartido las imágenes de las ceremonia en un día muy especial, el 20 de noviembre, fecha en la que -hace 8 años- falleció la duquesa de Alba y de ahí que Eugenia, al compartir su boda en sus redes, haya tenido un emotivo recuerdo para su madre. "Antes de que acabe el día de hoy mamá, quiero dedicarte lo feliz que soy y lo que te hubiera gustado verme así de enamorada. Cumpliendo los votos con Narcís Rebollo y así de feliz!", escribe Eugenia, que también desvela quiénes fueron los padrinos de su original boda: Rosario Flores y Jesús López. Y añade: "Noche para no olvidar…".