Como cada año, el conde de Salvatierra organizó en Sevilla una misa homenaje en recuerdo de su madre, la duquesa de Alba, coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento que se produjo en el palacio de Dueñas de la capital hispalense el 20 de noviembre de 2014. En el octavo aniversario de su muerte, el jinete ha querido reunir a familia y amigos para recordar a la figura de Cayetana de Alba.y madre de sus hijos Luis, que también estuvo en la ceremonia, y Amina y otros amigos de la duquesa de Alba como Carmen Tello. "Ha sido una misa muy bonita. Es lo mínimo que se merece ella. Una vez al año, recordarla, y con una homilía tan bonita por parte de Ignacio", comentó a su salida donde se mostró triste por la ausencia, un año más de todos sus hermanos.

En el vídeo de la parte superior, Cayetano Martínez de Irujo lanza un reproche a sus hermanos por su ausencia en la misa homenaje a su madre, la duquesa de Alba. "Esperaba que viniesen Fernando y Carlos. Fernando me llamó esta mañana diciéndome que estaba con gripe. Carlos pensaba que iba a venir y no ha venido" comentó. ¿Le duele que sus hermanos hayan faltado a una cita tan importante? ¡Dale al play y descubre sus palabras!

Gtres

Lo cierto es que, como bien explica el propio Cayetano Martínez de Irujo, sus hermanos nunca han acudido a la misa homenaje en memoria de su madre que organiza todos los años en Sevilla a la que si han acudido otros miembros de su familia como, por ejemplo, su sobrina Tana que estuvo en la del 2021. Precisamente, coincidiendo con el aniversario de la muerte de su madre, Eugenia Martínez de Irujo le ha dedicado un post en Instagram en el que ha mostrado cómo ha vuelto a darle el 'sí, quiero' a Narcís Rebollo en Las Vegas.

Además, Cayetano Martínez de Irujo recordó su relación con su madre, la duquesa de Alba. "Me dio la mayor responsabilidad que fue todo su patrimonio. Hice una gran labor, quedé muy en paz con ella, y aquí estoy haciéndola un homenaje todos los años" y reveló el motivo de la ausencia de Alfonso Díez, viudo de su madre. "Alfonso tiene Covid, por eso no ha podido venir. Me ha llamado esta mañana, que lo tenía todo organizado y al final ha vuelto a dar positivo y no ha podido venir", contaba.