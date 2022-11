Norma Duval es una gran amante de los caballos, y no ha querido perderse la feria SICAB de este domingo 20 de noviembre en Sevilla. Acompañada Christian, el pequeño de sus tres hijos (Marc Iván y Yelko), la ex vedette nos contaba con una gran sonrisa como está siendo su vida tras convertirse en abuela el pasado 7 de julio por segunda vez.

Recordemos que la ex concursante de 'Masterchef Celebrity 7' compartió la noticia en su perfil de Instagram: "No puedo estar más feliz con mis dos nietos. Izan ya con 9 años y la pequeña Valentina. P.D.: Es una preciosidad de bebé. Feliz Domingo", explicaba en la foto con su nieta y un ramo de flores.

Tras una época complicada, con la pérdida de su madre y con la reconciliación con Matthias Kuhn peseando por las calles de Palma de Mallorca este verano, Norma Duval continúa mirando la vida con optimismo y asistía de esta forma a este nuevo acto público "muy feliz y muy contenta". La ex concursante de 'El desafío' de antena 3 afirmaba en su declaración con los medios lo que significa para ella SICAB: "Es un lugar maravilloso donde encuentro siempre amigos estupendos", expresaba la ex vedette.

Además, confesó sentirse plena en el terreno personal. Preguntada por su nueva faceta como abuela, Norma Duval aseguraba que se encontraba "muy bien". Y con una enorme sonrisa, de ojera a ojera, señalaba que tiene "una nieta preciosa y un nieto maravilloso". Asimismo, recalcaba que "estaba muy contenta" por ser abuela.