Norma Duval nunca olvidará el 7 de julio de 2022. Ese día en el que se convirtió en abuela por segunda vez. Ella misma ha compartido la feliz noticia a través de sus redes sociales, anunciando el nacimiento de su nieta, fruto de la relación de su hijo Yelko y su pareja, Carmen. "Comunicaros que el 7 de julio, día de San Fermín, nació por fin mi pequeña nietecita. No puedo estar más feliz con mis dos nietos. Izan ya con 9 años y la pequeña Valentina. P.D.: Es una preciosidad de bebé. Feliz Domingo", escribía en sus redes junto a una imagen de la recién nacida, aún con la pulserita identificativa del hospital puesta en su piernecita y justo delante de un enorme ramo de flores.

Norma Duval no puede estar más feliz. La exvedette tiene tres hijos fruto de su matrimonio con Marc Ostarcevic: Marc, Yelko y Christian. Ya tenía un nieto, Izan -fruto de la relación de Marc con Patricia Vallez, de la que está separado-. Y nunca ha ocultado que le hubiera encantado tener una hija, de ahí que esté deseando "ponerle lacitos y todo rosa" a su nieta, que tal y como ha desvelado, se llama Valentina.

Están siendo unos San Fermines muy especiales para Norma, que el pasado 6 de julio fue una de las selectas invitadas a seguir en directo el famoso Chupinazo desde el ayuntamiento de Pamplona, acto al que acudió invitada por el constructor Manolo Sánchez. Un evento al que asistió sin el empresario Matthias Kühn, con el que se habría reconciliado hace unas semanas. Norma y Matthias rompieron el pasado marzo tras más de una década de relación pero hace unos días se dejaron ver juntos en Palma de Mallorca en la cubierta de una embarcación.

