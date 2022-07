Hay buenas noticias entre Norma Duval y Matthias Kühn, y es que la pareja que pasaba por un crisis acabando en ruptura, ha decidido volver a darse una oportunidad. No era la primera vez que la pareja pasaba por una crisis, en noviembre de 2015 también pasaron por una complicada etapa, pero esta vez la ruptura parecía definitiva. El amor puede con todo y así ha pasado con los protagonistas de esta historia.

Este fin de semana, la pareja se ha dejado ver juntos en Palma de Mallorca en la cubierta de una embarcación mostrando así que vuelven a estar unidos y felices. La propia Norma Duval fue quien contó que habían pasado por una muy mala racha y que por eso decidieron romper la relación. Para la nueva reconciliación, la pareja ha elegido un entorno tranquilo para disfrutar del buen clima, buena comida y fabulosas vistas. Después de la tormenta siempre llega la calma y en la relaciones pasa que cuando hay una reconciliación, la pareja puede acabar para siempre o salir reforzada. Esto último parece que es lo que les ha pasado a Norma Duval y Matthias Kühn.

Gtres

Al igual que la ruptura, la revista ¡Hola! conseguía las fotografías en dónde se puede ver a la pareja disfrutar de unos días de relax. A pesar de los malos momentos, parece que Norma se agarra a la vida con nuevas ilusiones personales y profesionales. La presentadora volvió a hacer gala de su espléndida forma física a sus sesenta y seis años en su participación en la segunda edición de 'El Desafío', concurso de retos de Antena 3 que ganó el actor y modelo Juan Betancourt.



