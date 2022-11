Ignacio de Marichalar aclara, con un comunicado, la polémica sobre su casa. Horas después de que el hermano de Jaime de Marichalar abandonara, con su familia, su vivienda en un exclusivo barrio de Madrid por un supuesto desahucio tras presunto impago del alquiler, ha enviado un escrito para aclarar lo ocurrido y dejar claro que él nunca ha dejado de cumplir con su obligación contractual con el propietario, que no debe ninguna renta mensual y que se sorprendió tras recibir la demanda por impago que le interpuso la propiedad.

En la mañana del pasado 21 de noviembre y según recogió 'El programa de Ana Rosa', la policía y la comitiva judicial se personó en la vivienda que Ignacio de Marichalar compartía con su esposa, Fernanda Fontcuberta, y sus hijos, en Madrid para que los inquilinos la abandonaran después de que la propietaria les denunciara por supuesto impago de la renta mensual. La salida de la vivienda fue pacífica, sin ningún tipo de problemas, y fue Fernanda la encargada de entregar las llaves a la propietaria porque Ignacio ya había salido de la casa. Hasta tres camiones de mudanzas se personaron en la vivienda para trasladar los enseres de la familia. Horas después, el hermano de Jaime de Marichalar ha emitido un comunicado para aclarar qué ha ocurrido con el alquiler de su casa.

"Tras las últimas informaciones vertidas en cuanto a su persona, el Sr. Ignacio de Marichalar quiere aclarar que el traslado de la vivienda familiar, ya lo tenía planeado hace tiempo habiendo alcanzado un acuerdo con la propiedad. En este acuerdo, el Sr. Marichalar comunicó al titular su intención de dejar la vivienda con tres meses de antelación, acordando utilizar el aval depositado a la firma del contrato como pago anticipado del alquiler" se puede leer en el comunicado que ha hecho llegar a los medios para aclarar la polémica sobre la salida de su vivienda.

"El Sr. Marichalar quiere resaltar que no ha dejado de cumplir su obligación contractual en ningún momento, razón por la cual se mostró asombrado al recibir la demanda por impago que interpuso la propiedad, incumpliendo de esta forma el acuerdo mencionado" continúa el escrito en el que el tío de Froilán y Victoria Federica quiere dejar claro que no deben ninguna mensualidad del alquiler. "Por último, el Sr. Marichalar quiere dejar claro que, pese a no deber ninguna renta mensual, el titular de la vivienda ha preferido rechazar cualquier tipo de solución amistosa, causando un perjuicio social a la imagen de Don Ignacio de Marichalar", asegura.