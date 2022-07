En un segundo plano Gtres En el último año han sido contadas las ocasiones en las que hemos podido ver al nieto mayor de los Reyes Eméritos. Intenta mantenerse siempre en un segundo plano. Atrás quedaron los años en los que protagonizaba portadas por sus fiestas y salidas nocturnas.

Victoria Federica ha tomado el relevo Gtres Su hermana se ha convertido ahora en la persona más solicitada en las fiestas de moda de la capital. Ha abierto sus redes sociales y explota su faceta como 'influencer'. 'Vic', como llaman sus amigos a Victoria Federica, se ha convertido en un icono de moda y es habitual verla en el 'front row' de diversos diseñadores, ya sea en nuestro país o en el extranjero.

Una vida discreta Gtres El nieto de Juan Carlos I se ha vuelto durante estos últimos años mucho más discreto y prefiere mantenerse al margen del foco mediático. Ahora lleva una vida más tranquila y centrada en su futuro. De hecho, ha rechazado tener escolta para poder disfrutar de una mayor independencia.

Cada vez más unido a su hermana Gtres Las últimas apariciones públicas que hemos podido ver de Froilán han sido en su mayoría acompañado de su hermana, con quien parece tener cada vez una relación mejor, y es que se han vuelto inseparables.

En Marbella tras la marcha del Rey El nieto mayor del Rey Juan Carlos apenas se deja ver últimamente. Las últimas veces, en medio de la pandemia del covid, llevaba mascarilla para cumplir con las normas.

Su vuelta a Madrid Después de más de 3 meses confinado en Marbella, el sobrino mayor de los reyes se dejó ver en Madrid al acudir a una

acudir a una revisión a la clínica donde fue operado el pasado verano. Froilán llegaba llegaba para reencontrarse con la infanta Elena tras más de tres meses sin verse. Esta fue además

la primera vez que el joven aparece después de que Mar Torres hiciera oficial su ruptura.





Una cuarentena de lujo Froilán pasó una cuarenta de lujo en Alcuzcuz, una finca del siglo XIX, situada en la localidad de Benahavís, con vistas al Mediterráneo y a la serranía de Ronda. El terreno, que cuenta con 20 hectáreas, perteneció a Jaime Parladé, el fuera el mejor decorador de España. Un pariente de este, Andrés Parladé, es amigo del hijo de la Infanta y lo invitó a pasar el confinamiento en su finca.



Mudanza a Londres Gtres Tras la ruptura con Mar Torres, Froilán se fue a Londres a hacer unas prácticas de la universidad. Allí vivió con un amigo en el centro de la City londinense, pero cuando regresó a España cuando se anunció el estado de alarma.

Buena relación con su ex Agencias A pesar de la ruptura, parece que entre los dos sigue quedando una gran amistad, y es que su separación fue de lo más amistosa. De hecho, tras anunciar la ruptura, Mar Torres no dudaba en confesar que ella le sigue teniendo un gran cariño.

Soltero de nuevo Gtres El hijo de la Infanta Elena y Mar Torres rompieron antes del confinamiento. Ahora, Froilán vuelve a estar soltero y se centra en su familia y amigos íntimos. El sobrino mayor de los reyes ha dejado atrás los días de escándalos y polémicas y está mucho más centrado.

Mar Torres: su gran amor Froilán vivió una historia de amor junto a Mar Torres, nieta del fundador de los embutidos El Pozo. La relación comenzó en 2014, pero rompieron 3 años después. En 2017 retomaron la relación. Finalmente, pusieron punto y final a su historia de amor antes de la desescalada. Sin embargo,la joven aseguró que su amor se había roto mucho antes de que el covid-19 llegara a nuestras vidas.

Froilán y la tele El actor Paco León aseguró que en un vuelo con Froilán, el nieto de los reyes le contó que prefería salir en la serie 'Aída' que en 'Águila Roja' porque en esta última "ahorcan a los Reyes".

Relaciones públicas El hijo de Marichalar trabajó cuando era adolescente de relaciones públicas en la conocida discoteca de Madrid, Joy Eslava. Al parecer, trabajana sin cobrar, a cambio de consumir e invitar a sus amigos a bebidas no alcohólicas.

Sus pinitos como DJ Gtres El nieto del rey Juan Carlos también ha hecho algunos pinitos como DJ. Al joven parece que le encanta el mundo de la música y de hecho no ha dudado en pinchar en algunas discotecas y aprender junto a algunos de los mejores profesionales.

Graduado en Estados Unidos La infanta Elena no puede estar más orgullosa. Su primogénito se graduó el 26 de mayo de 2017 en el Blue Ridge School, situado en el estado de Virginia, donde ha estudiado los dos últimos años. Pero no ha sido hasta ahora cuando hemos visto las imágenes del acto, según recoge la red social Royal Woman. Sus padres, Jaime de Marichalar y la infanta Elena; su hermana, Victoria Federica; y su abuela, la reina Sofía se desplazaron hasta EE.UU para asistir a la ceremonia. Aunque no hay ninguna foto de familia. Cabe recordar que el hijo de la duquesa de Lugo fue internado en la academia militar americana con el objetivo de alejarlo del foco mediático tras protagonizar varios altercados de los que se hizo eco la prensa y que causaron un gran revuelo.

Su vida de universitario Gtres En septiembre de 2017 comenzó sus estudios universitarios en el CIS The College for International Studies, un centro americano privado, ubicado en la calle Velázquez de Madrid y que cuesta alrededor de 20.000 euros al año, donde estudian la 'crème de la crème' de la capital. Froilán, que comenzó la universidad con un año de retraso ya que repitió 2º de la ESO, se ha integrado perfectamente a la dinámica del centro y es frecuente verle rodeado de compañeros a la salida de clase. Precisamente, para llevar una vida normal como la de cualquier chico de su edad, rechazó llevar escolta.

Su mayoría de edad En 2016 y con motivo de su mayoría de edad, organizó una fiesta por todo lo alto, que contó con un invitado de lujo: el actor Mario Casas. El nieto del rey Juan Carlos y doña Sofía quedó para cenar con sus amigos en uno de los locales de moda de la capital, el restaurante Fox. Allí, cenaron sushi y el aristócrata sopló las velas antes de trasladarse a una conocida discoteca, ubicada en el Teatro Barceló.

Internado para aprobar Sus padres le internaron en el Colegio Sagrada Familia de Sigüenza (Guadalajara) para que aprobase cuarto de la ESO. Su internamiento hizo que sus notas mejoraran y de hecho, fue el año en que encontró su primer 'amor' junto a una compañera, Carlota.



En 2010, rumbo a Inglaterra El 2010 fue muy especial para Froilán ya que estudió por primera vez fuera de casa, en un internado en Inglaterra, hasta el verano de 2011. Desde allí hizo alguna escapada para estar con su familia. En una de ellas acudió a la Primera Comunión de su primo, Miguel Urdangarín, que la celebró en el Palacio de la Zarzuela.

Su colegio de la infancia, el San Patricio Froilán estudió hasta el 2010 (antes de pasar un curso en Inglaterra) en el colegio San Patricio, en Madrid, en el que vivió el día a día como cualquier alumno.

Como a todos los niños, al pequeño le gustaba jugar. Froilán es un gran amante del deporte, como toda su familia materna.

Boxeador Borja B. Hojas Froilán es conocido, entre otras cosas, por su pasión por el deporte. Lo hemos visto haciendo vela, practicando wakeboard en la playa o apostando en las carreras de caballos. Pero lo que pocas personas se podían imaginar es que al hijo mayor de Marichalar le interesara el boxeo. Y es que hace años lo pudimos ver en la escuela practicando este deporte con la sobrina del exdirectivo del Real Madrid, Iria Fernández Tapias.

Amante de los toros Sorprendió a todos al dar el salto a los ruedos. O al menos al hacerlo junto a su amigo Gonzalo Caballero, con quien ha demostrado sentir auténtica pasión por la tauromaquia. Ambos jóvenes son íntimos y es frecuente que el hijo de la infanta acompañe al diestro en sus citas taurinas. De hecho, se ha llegado a relacionar sentimentalmente al torero con la hermana de Froilán, Victoria Federica, también gran amante de los toros. Recordemos que siempre tanto Froilán como su hermana han compartido su afición a los toros con su madre y su abuelo, con quienes es habitual verle en los ruedos.

Pasión por el deporte Su pasión por la vela, posiblemente heredada e inculcada por sus abuelos, ha estado presente cada verano. Realizando distintos cursos, presenciando las competiciones, Froilán es todo un verdadero experto en este deporte.

Froilán, fan de Nadal En mayo de 2013 le vimos disfrutar de uno de los deportes que más le gusta: el tenis. El joven, acompañado por su padre, estuvo presente en la Caja Mágica para ver como Rafa Nadal se hacía con el triunfo en la Mutua Open Madrid.

El secreto de María Patiño María Patiño contó hace poco una anécdota de su pasado relacionada con Froilán que guardaba en secreto. Según explicó, la historia sucedió en Mallorca, cuando una amiga la invitó a Mallorca. "El hijo de un amigo nuestro estaba jugando con Froilán, y llegó el momento de llevarlo a su casa, que era Marivent, y como yo no me atrevía, una amiga mía entró por la puerta del palacio", detalló la periodista. A la entrada del palacio, explicó Patiño, Froilán le dijo a su amiga "Mira, ahí está mi abuela". "A mí me dio mucha vergüenza entrar", apuntó María, que finalmente se atrevió a dar unos pasos dentro del palacio y vio a la reina.

Multado Recién estrenado su coche, un Audi Q3 Sportback de 80.000 euros, Froilán se encontró con una multa por aparcar incorrectamente. En ese momento se encontraba con su hermana, Victoria Federica, quien cumplía años y con la que se dirigía a una celebración. Al ver la multa el joven se apresuró a recogerla mientras Victoria hablaba por teléfono.





La entrevista en Antena 3 Uno de los momentos más sonados en la vida de Froilán, y que no gustó nada a la Familia Real, fue la entrevista en exclusiva que concedió a Antena 3. En ella, el sobrino del rey defendió la tradición torera y habló sobre los comentarios contra el diestro Víctor Barrio, que había fallecido recientemente.



Pillado con un puro En 2017 pudimos ver una foto de Pipe, como lo llaman sus amigos, fumando un puro mientras celebraba su graducación en el Blue Ridge School, el elitista internado en el que concluyó sus estudios preuniversitarios.

Anécdota Pablo Blazquez Dominguez Froilán se mostró impaciente en 2013, durante un posado en Miravent, mientras los periodistas sacaban fotos. Tanto se cansó el joven, que preguntó enfadado: "¿Cuántas fotos lleváis ya?", y su madre le regañó.

Un momento 'Froilán' Una de las fotografías de la proclamación de Felipe VI más comentadas en las redes sociales fue la que Froilán sale apoyado en una ventana del Palacio Real.

En la imagen, se puede ver al nieto mayor de don Juan Carlos y doña Sofía apoyando la cara y el brazo en el cristal.

Accidente Uno de los momentos más recordados de la vida de Froilán es cuando se disparó en un pie accidentalmente mientras cazaba con su padre. El suceso fue muy sonado, ya que el joven no tenía ni 14 años.

La pelea con su primo Pablo De pequeños, Froilán y su primo Pablo protagonizaron uno de los momentos más polémicos. El hijo de Jaime de Marichalar se enfadó con su primo y su reacción fue darle un cabezazo y atacarle esgrimiendo un pincho moruno

La peineta Otro de los icónicos momentos de Froilán fue cuando en 2010 hizo una peineta con su mano a los periodistas que lo fotografiaban.

Una imagen para la historia Es uno de los momentos más divertidos y conocidos en la vida de Froilán. Ocurrió durante la boda de los entonces entonces príncipes de Asturias, Felipe y Letizia, el 22 de mayo de 2004. El pequeño propinó una patada a una de las pajes que habían portado las arras. Toda una travesura de un niño de seis años...

Visita de Froilán y su familia a su abuelo en el hospital Gtres Froilán siempre ha tenido un gran vínculo con su familia, en especial con su abuelo, al que no dudaba en visitar cuando estuvo ingresado en el hospital para someterse a un triple bypass a corazón abierto.

Gran amistad con Gonzalo Caballero Gtres Froilán y el torero tienen una gran amistad. De hecho, el hijo de la infanta Elena no dudó en estar con él y ayudarle cuando sufrió un aparatoso accidente que le mantuvo alejado de los ruedos una temporada.

Estrecha su relación con su primo Pablo Gtres A pesar de que durante su adolescencia tuvieron una fuerte pelea, parece que ambos consiguieron llegara un entendimiento y ahora existe una gran amistad entre los dos.

Buena relación con sus padres Gtres A pesar de haber sido muy rebelde de joven, Froilán siempre ha mantenido una buena relación con sus padres, a quienes intenta ver por separado cada vez que puede.

Fallecimiento de su abuela En marzo de 2014 sucedía uno de los momentos más tristes para Froilán, pues fallecía su abuela paterna, María Concepción de Tejada. El joven y su hermana Victoria Federica arroparon a su padre, Jaime de Marichalar, quien se sentía destrozado, pues estaba muy unido a su progenitora. Según fuentes cercanas a la familia, el hijo mayor de la infanta Elena estaba muy unido a su abuela, la cual sabía manejarle bien durante sus estancias veraniegas en Sotogrande y en Soria en las vacaciones que cada año comparte con su padre.

Vacaciones en el Palacio de Marivent Como cada año, la infanta Elena y sus hijos Froilán y Victoria Federica pasaron parte de las vacaciones de verano en Mallorca, con su familia. El verano de 2013 fue un año de celebración para doña Sofía, pues consiguió, después de un tiempo, reunir a todos sus nietos, incluidos los hijos de la infanta Cristina.

Su abuela y su hermana Froilán ha estado siempre muy unido a ellas, y es que para él son unos pilares fundamentales.

Su Primera Comunión El 24 de mayo de 2007 hizo su Primera Comunión, acto en el que estuvo casi toda su familia. Eran tiempos muy tranquilos para la Familia Real.

La separación de sus padres La separación de sus padres en el mismo 2007, hizo que las vacaciones de Froilán y Victoria cambiasen, pues debían dividir su tiempo. Desde este año, ambos pasan la mitad del verano con cada progenitor.

Muy unido a sus abuelos Gtres Lo cierto es que Froilán ha estado siempre muy unido a sus abuelos, con los que desde pequeño ha compartido algunas de sus aficiones, como su pasión por el tenis.

Su relación con los reyes Froilán casi no tiene trato con la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, a quienes solo ve en actos oficiales y familiares concretos. Todo lo contrario que con sus primos Urdangarín, con los que tiene una relación muy cercana. Lo mismo ocurre con los Reyes Felipe y Letizia, a los que trata menos que a sus abuelos, los Reyes Eméritos.

El apodo familiar Gtres Desde pequeño su familia siempre le ha llamado por el nombre de Pipe, un apodo que más adelante también utilizaron sus amigos más cercanos para referirse a él.

Centro de todas las miradas Gtres Desde muy pequeño, Froilán se convirtió en el centro de todas las miradas gracias a su naturalidad y rebeldía. El pequeño se convertía siempre en el centro de todas las miradas gracias a las diferentes miradas y gestos que ponía en los diferentes actos públicos a los que asistía.

Cuarto en la línea de sucesión al trono Felipe Juan Froilán es el cuarto en la línea de sucesión a la Corona española, detrás de su madre, la Infanta Cristina, y sus primas Sofía y Leonor.

Victoria Federica, su hermana El primogénito de la infanta Elena y Jaime de Marichalar dejó de ser el pequeño de la familia para dar paso a su hermana, Victoria Federica, que vino al mundo el 9 de septiembre del 2000.

El "favorito" de su abuelo Froilán, el primer nieto de don Juan Carlos, se hizo con el puesto de nieto 'favorito'. No hay más que ver como el rey emérito siempre le ha colmado de atenciones. La relación entre ambos sigue siendo muy buena, y es que también les une sus aficiones: el mundo del toro y la vela.

Bautizo Gtres En 1998 , Felipe Juan Froilán de Todos los Santos recibió el bautismo en el Palacio de La Zarzuela. Se trató de una ceremonia muy íntima a la que acudieron los familiares más cercanos.

Su llegada al mundo El 17 de julio de 1998 nacía en Madrid Felipe Juan Froilán de Todos los Santos de Marichalar y Borbón. Jaime de Marichalar estaba tan emocionado con su primer hijo, un niño de tres kilos y medio perfectamente sano, que se confundió y dijo: "El pobrecito es igual que su madre", frase que ha pasado a la historia.



