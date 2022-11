Alejandra Rubio ha hablado claro sobre Belén Ro: "No la considero parte de mi familia". Hace unos días se confirmaba la traición de la colaboradora televisiva a la familia Campos. Fue Terelu Campos la primera en hablar de traición al enterarse de que Belén habría llamado a la prensa de la comida en casa de María Teresa Campos en la que se reencontraron Alejandra y Kiko Hernández, el pasado verano. Un engaño doble al estar implicadas dos de las personas que más quiere en su vida, su madre y su hija. El enfado de Terelu aumentó al conocer que Belén Ro habría dicho a varios colaboradores de 'Sálvame' que fue Alejandra quien dio el aviso a los fotógrafos.

"A mí lo que me arrasa son dos cosas. Una, que mi 'hermana' (Belén Rodríguez) juegue con la que dice es su madre", afirmó Terelu y añadió: "Hablar así de mi hija, que lo único que ha hecho es acudir a la invitación de su abuela sin ningún miedo ni achantarse".

Ahora ha sido el turno de Alejandra Rubio, que en el programa 'Fiesta' ha explicado qué pasó ese día: "Yo como con mi abuela todas las semanas. Me dijo que fuera ese día a comer y que allí estarían la tía Rocío Carrasco, Fidel Albiac, y que también vendrían Kiko Hernández y Belén Rodríguez. Fui porque mi abuela me invitó y también porque tenía ganas. Me parecía muy mal que con las cosas que ha hecho Kiko se presentase en casa de mi abuela a comer. No crucé dos palabras con él, no hubo gesto feo, él iba a su bola y yo también", ha explicado la nieta de María Teresa Campos.

Tal y como ha contado Alejandra, en un momento de la comida preguntó quién habría llamado a la prensa. "Pero yo sé perfectamente quién llama a la prensa y mi madre también. Llamó Belén. Ella y el chófer de mi abuela, Gustavo, son íntimos amigos y ¿crees que no le iba a decir que yo iba a comer?", explicó la colaboradora. Y negó que ella hubiese llamado a nadie: "Yo es que, si me dijeran que llamara a prensa, no sabría a quién llamar".

La hija de Terelu Campos no quiso entrar en detalles de si Belén habría cobrado por dar a conocer este encuentro pero sí sospechó directamente de Belén porque "ya había visto mis cositas". Y sentenció: "Se piensan que somos tontas y sabemos todo".

Belén Rodríguez forma parte de la familia Campos desde hace años, pero Alejandra tiene claro que ella "no la considero mi familia y creo que mi madre tampoco. Belén Ro es íntima de mi tía. No viene a mis comidas familiares, a nuestras cenas de navidad... Los íntimos de mi madre son mis tíos (Rocío Carrasco y Fidel Albial). Mi madre ya hace tiempo que no tiene una relación estrecha con Belén Rodríguez".