Sara Carbonero ha reaparecido tras pasar por quirófano de urgencia. El pasado 21 de noviembre, tras una revisión, el equipo médico de la Clínica Universitaria de Navarra que trata a la periodista decidió operarla y desde entonces se encuentra ingresada en el centro, acompañada por su madre, Goyi Arévalo, y su gran amiga y socia, Isabel Jiménez. Hasta el momento, Sara no se ha pronunciado sobre el motivo de su ingreso, pero sí ha usado sus redes para lanzar un significativo mensaje, con la música como telón de fondo.

Desde su ingreso, la periodista apenas ha compartido imágenes en redes sociales. Sí publicó un post recordando al recientemente fallecido Pablo Milanés y tras conocerse la noticia de su operación reaparecía -no físicamente, sino en sus redes- con guiño a una de sus artistas favoritas, Valeria Castro. Para Sara "sería imposible vivir sin música" y así lo demuestra compartiendo canciones y letras de sus grupo favoritos en sus posts. En esta ocasión, ha sido un pantallazo de la canción 'Poquito' de la cantante canaria. "Yo me conformo con poquito que tanto no necesito", reza el estribillo de esta canción. Valeria es una de las artistas favoritas de Sara, la entrevistó en el programa que 'Que siga del baile' en Radio Marca y participó en el videoclip de la canción en la que Valeria colaboró con la banda 'Tu otra bonita'.

Stories

No es la primera vez que la periodista es intervenida de urgencia. El 9 de febrero de 2021, tres años después de anunciar que padecía un cáncer de ovario, la ex de Iker Casillas fue intervenida en el mismo centro médico. Entonces se apuntó a que el motivo de la operación podría ser una recaída en esta enfermedad pero su entorno lo desmintió.

Fue en mayo de 2019, poco después de que Iker Casillas sufriera un infarto, cuando Sara anunció que padecía un tumor maligno en un ovario. "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada", compartió en sus redes.

Unos meses antes, en octubre de 2018, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, Sara reveló, también a través de su Instagram, que le había detectado un bulto benigno en uno de sus pechos. "Hace solo unas semanas experimenté en mi propia piel el miedo y la incertidumbre cuando me detectaron por sorpresa un bulto bastante grande en una revisión" contó.