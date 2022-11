Sara Carbonero ha sido operada de urgencias tras una revisión médica. En concreto la periodista era ingresada este lunes 21 de noviembre en la Clínica Universitaria de Navarra, y tras realizarse una revisión, el equipo médico, que suponemos que la atiende desde que tuvo el tumor en el ovario en 2019 ,decidía ingresar a la locutora de manera urgente. La periodista habría dejado a sus hijos con su hermana Irene y tanto la madre de Carbonero, como su gran amiga, Isabel Jiménez, estarían apoyándola en este momento tan complicado acudiendo al hospital para todo lo que le haga falta.

El fin de semana Sara Carbonero lo pasaba en familia. Todo parecía correcto hasta el lunes que decidían operarla de manera urgente según cuenta la revista 'Lecturas'. Su familia no se despega de la periodista en ningún momento desde que ha entrado en el hospital y tampoco su mejor amiga la periodista Isabel Jiménez. A parte de compartir profesión, ambas comparten proyectos de modas y son inseparables. Suelen viajar juntas con sus hijos y hacen muchísimos planes en Madrid. Isabel es un gran apoyo para Sara y ha estado siempre en los momentos más difíciles de la periodista.

Esta noticia ha pillado a su ex marido, Iker Casillas, bastante lejos de España. El futbolista forma parte de la delegación de RTVE desplazada para comentar todo lo que ocurra en el Mundial de Futbol que está teniendo lugar en Catar. De hecho, Casillas se estrenaba ya como comentarista oficial y compartía en sus redes sociales algunas imágenes de esta nueva aventura profesional.

Por el momento, habrá que esperar para saber con certeza cuál ha sido el motivo por el la periodista ha tenido ser intervenida haciendo saltar todas las alarmas en todos los rincones del país y que ha pillado a su ex pareja completamente fuera de juego.