Aunque han sido los días más difíciles para Anabel Pantoja, este martes 29 de noviembre la alegría ha vuelto a su vida. Este pasado fin de semana, el padre de la influencer, Bernardo Pantoja fallecía tras una larga enfermedad. El hermano de Isabel Pantoja estuvo ingresado durante meses y su hija nunca se separó de su lado. El día del entierro también fue muy duro para la colaboradora de 'Sálvame' pero era capaz de sacar algo de fuerzas para escribirle unas emotivas palabras a su progenitor. "Me quedo con tu sentido del humor y lo cariñoso que eras con todo el mundo. Tu princesa te quiere y el día mañana si llegara un nieto, va a saber lo molón que era su abuelo Bernardo", decía la joven en sus redes sociales.

Este martes la luz ha vuelto a su camino porque es un día muy importante para la mujer de su vida: su madre. Es el cumpleaños de Merchi y su hija le ha dedicado un post con mucho sentido. "Felicidades Mamá. Que suerte la mía de poder tenerte y verte. Gracias por todo lo que haces por mí, ahora que tengo 36 y he perdido a papá me doy cuenta de lo valioso e incondicionales sois. Te quiere tu gordita", le ponía la joven.

Es muy complicado lo que está viviendo la sevillana pero cuenta con muchísimo apoyo de sus amigos de toda la vida y de su gente de la tele. Belén Esteban es de las personas que más ha sacado la cara por la influencer, y más con los malos entendidos sobre lo que ocurrió en el tanatorio con amigas de Junco, la viuda de su padre.