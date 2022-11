Tras 84 días entre fogones, la presentadora catalana Lorena Castell se ha convertido en la vencedora de ‘MasterChef Celebrity 7’ tras un emocionante duelo final contra el actor Manu Baqueiro. Lorena se hacía con el premio elaborando un menú en homenaje a su hermano que conquistaba al jurado. La presentadora de televisión saltaba como una loca gritando: "¡Soy la ganadora!", un momento de lo más divertido, como el resto de su concurso. El premio de 75.000 euros, Lorena lo donaba Juegaterapia: "No me llevo un trofeo, me llevó un montón de amigos", decía muy emocionada.

Hemos podido hablar con la premiada y nos ha contado cómo se siente tras esta experiencia: "Ha sido un camino duro llegar hasta aquí pero muy divertido. Al final el programa te regala momentos guays y ha sido muy gratificante que se vea el trabajo, el esfuerzo y el empeño que he puesto en aprender y hacer un menú que fuese digno de una final, contando una historia que me apetecía muchísimo, un pequeño homenaje a la gente que me ha ayudado a mantenerme ahí y a hacer mi día a día un poco más llevadero durante esos tres meses de programa.

Gtres

La catalana se ha metido a todos en el bolsillo con su alegría y considera que gracias a su carácter ha conseguido llegar hasta el final: "He querido demostrar que soy una persona muy divertida, muy cachonda, que doy mucho juego, pero que también me tomo las cosas muy en serio, y cuando quiero algo voy a por ello.

¿Tiene pensado seguir cocinando ahora que se ha acabado el concurso? "Yo no había cocinado nunca, sólo las cosas básicas, la comida que a mí me gusta. Tengo la suerte de tener amigos que cocinan increíble y de haber tenido a mi madre que me preparaba los “tuppers”. Ahora he estado aprendiendo con una chef que venía a casa a darme clases. A este programa no puedes venir sin preparar, quien diga lo contrario es un kamikaze. Aquí hay que ir aprendido de casa. Estoy con tanto exceso de haber probado tantísimas cosas… Hasta he ganado unos kilitos, ¡eh! Ahora me apetece volver a mi cocina básica, con mis cositas hervidas, a la plancha, al horno… es una comida que a mí me encanta", confesaba.

Lorena Castell también nos confesaba su peor y mejor momento en el programa. Son muchos días sometidos a una disciplina dura y tiene sus más y sus menos: "El mejor, cuando me fui a pasar el fin de semana con Quique Dacosta para preparar mi menú, ahí sentí que empezaba mi camino a la final y que tenía posibilidades; me emocioné mientras lo preparaba, algo que he pensado yo. El peor, el día que casi me voy y me salvaron mis compañeros".