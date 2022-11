Este miércoles 30 de noviembre ha sido una tarde muy tensa en 'Sálvame'. Anabel Pantoja entraba en directo al programa, una vez más muy enfadada con la gestión que están haciendo sobre el tema de la muerte de su padre. Junco, viuda de Bernardo Pantoja concedía una entrevista al programa y contaba que su relación con Isabel Pantoja ha tenido sus más y sus menos. Según cuenta la japonesa, la tonadillera le habría pedido que fuera dejando el piso en el que vivía con Bernardo, ya que pertenece a Isabel Pantoja. También Junco le habría confesado a José Antonio León, reportero del programa, que no le dejaron opinar sobre cómo gestionar todo lo que tenía que ver con el fallecimiento de su marido.

Anabel Pantoja, cansada de que el programa donde trabajó siga hablando de la muerte de su padre y dando muchas teorías que serían inciertas, llamaba a su compañera Gema López y estallaba. "¿Es normal que se esté hablando aún de mi padre? ¿Tanto contenido da Junco y mi padre?, decía la influencer bastante sofocada. Anabel Pantoja le pedía a su programa respeto y que no se hablasen de cosas que ya pertenecen al pasado. Los compañeros le intentaban explicar a la sevillana que se habla del tema porque es Junco la que ha hablado, y también ella tiene derecho. Anabel ha vuelto ha asegurar que no tiene problema alguno con Junco pero la de la relación con su tía no sabía que decir.

Anabel Pantoja no se hace responsable de lo que haya pasado entre Isabel Pantoja y Junco, ya que ella no ha sido testigo de ningún momento de conversación entre las dos. "Estoy en el salón de mi casa y me da fatiga ver el programa. Supongo que cuando pase un tiempo establecido, esa persona propietaria, ya sea hermana o amiga, querrá tener ese piso para ella".

Con respecto a lo que tuvo que firmar Anabel nada más llegar al tanatorio, la joven explicaba que se trataba de cosas "superfluas" como el tema de las flores, los sofás de la sala y demás. "Tengo el DNI de Junco porque estoy arreglando unos papales y no quiere saber nada más", aclaraba.