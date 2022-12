Una de las grandes ilusiones de Tamara Falcó cuando tiene ya 41 años es ser madre, pero la vida se ha impuesto y parece que va a tener que esperar un poco más. Romántica empedernida, la chef e influencer es de las que piensa esperar a su príncipe azul, el que estará con ella para toda la vida, y aunque pensaba que ese príncipe sería Íñigo Onieva, nada más lejos de la realidad al enterarse de que éste le había sido infiel semanas antes de pedirle matrimonio. Tamara no cejará en su empeño de encontrarlo, pero ahora todos sus planes de vida se retrasarán, y su madre, Isabel Preysler, la ha defendido y apoyado en todo. Mira sus declaraciones haciendo 'click' en el vídeo superior.

Recientemente, Tamara dejó claro que no se atrevería a ser madre soltera. Fiel defensora de la familia tradicional, tal y como dejó claro en su ponencia en México hace unos meses, la influencer no se ve criando sola a un hijo, y a pesar de que tiene las posibilidades económicas para ello, parece que cree que lo más adecuado es tener una pareja que esté con ella en el proceso de criar a su futuro hijo, una decisión que respeta, defiende y apoya su madre, Isabel Preysler.

La socialité se dejó caer por la lujosa fiesta que organizó Moët&Chandon en Madrid, y allí, muy sincera con la prensa, confesó que, aunque ha sufrido mucho viendo a su hija pasarlo mal este año, al final el 2022 parece que "ahora acaba bien". Sobre la decisión de su hija Tamara, no tenía mucho más que añadir: "Me parece estupendo, muy bien. Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos, y esa decisión de Tamara en concreto me parece muy sensata y correcta", ha zanjado.