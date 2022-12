Nuria Roca se ha tenido que quedar en casa. La presentadora de 'La Roca' ha tenido un contratiempo de última hora de salud y es que, después de haber estado toda la jornada de ayer con síntomas, la periodista ha dado positivo en COVID. "Anoche terminando de cerrar el programa de hoy y cruzando los dedos para no dar positivo… Tercer covid señores", ha señalado la periodista, un tanto resignada en su perfil confesando que tendría que guardar reposo y aislamiento los próximos días hasta que dé negativo nuevamente.

Así lo ha hecho, haciendo que su marido sea quien le sustituyera: "Juan, calienta que sales", escribía animada y es que es la primera vez que Juan del Val se pone al frente de un programa de televisión. Tamara Falcó y Antonia San Juan han sido algunas de las que comentaban a su compañera lamentando este nuevo positivo que la periodista se ha tomado con humor comentando y mostrando cómo está siendo su aislamiento.

Mientras, Juan del Val no ha podido evitar también tirar de humor para dar la noticia a sus seguidores, quienes le han aplaudido por este nuevo paso. "¿No tengo que pensar? ¿Lo tengo todo ahí y solo tengo que leer?", se preguntaba Juan del Val con sus compañeros en un pequeño sketch para sus redes.

Y es que el escritor ha tirado de humor para sobrellevar este primer día del que Nuria Roca ha mostrado que no se pierde detalle. En su despacho de casa, aislada, la periodista ha demostrado que está al lado de su marido en su primer día como presentador siguiéndole por partida doble: en la televisión y en la tablet seguro que para tomar nota de todo lo que vea y más tarde ponerle nota.