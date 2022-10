Nuria Roca desvela qué trauma físico arrastra desde su infancia en 'La Roca'. En el programa que la valenciana conduce en La Sexta, Sara Ramos, una de las colaboradoras del espacio, traía un truco para las personas que tienen las orejas despegadas y que arrasa en Tik Tok: pegárselas con pegamento. Mientras veían el vídeo de una chica que lo hacía, Juan del Val, marido de Nuria y colaborador del programa, ha hecho una apreciación. "Perdona una cosa, estoy viendo este vídeo y estoy notando a Nuria un poquito tensa" y sus compañeros de tertulia quisieron saber qué le ocurría. "A mí, todos los temas que tengan que ver con las orejas despegadas me afectan muchísimo... Una cosa es que tú te las pegaras y otra es que el trauma aún no se haya superado. Entonces a mí no me hace ninguna gracia que me traigáis vídeos de gente con las orejas despegadas", decía reconociendo que ella misma se las había 'pegado' pero que no había superado el complejo que eso le había causado.

Sara Ramos quiso saber si Nuria Roca, que hace unos días estrenaba las botas rojas que querrás copiar, también se había intentado pegar las orejas con pegamento y ella fue muy sincera con su respuesta. "No, con pegamento no, pero lo intenté... Cuando uno tiene un trauma, intenta buscarle solución como sea. Entonces yo lo intenté con pegamento, con una doble cinta... Y nada", decía la colaboradora de 'El Hormiguero' intentando cambiar de tema.

Captura La Sexta

Pero Juan del Val no parecía querer dejarlo y confesó que su mujer había pasado por quirófano para solucionar su trauma físico. "Al final están pegadas y punto pelota. Y no quiero hablar más del tema", decía Nuria Roca y dejaba claro que utilizar pegamento no era la solución. Berni Barrachina, otro colaborador de La Roca, le preguntó si se atrevería a enseñarla. "Mira, yo solamente te diré una cosa. Me he pasado toda la infancia, para que os hagáis una idea, saliendo de la piscina con el pelo hacia adelante. Ya está" decía y recibía el piropo de su marido, Juan del Val. "Ahora ya tiene las orejas bien. Enséñalas. Mirad qué bonitas" y las palabras de su esposo la han animado a mirar a cámara y mostrar una de sus orejas.

No es la primera vez que Nuria Roca confiesa su trauma físico con sus orejas. En el año 2018, en 'El Hormiguero' ya explicó que se operó sus 'orejas de soplillo'. "Pasé una semana con la cabeza vendada, duele mucho, pero lo solucioné y muy bien" aunque reconoció que todavía soñaba con que se le despegaban.