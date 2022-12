Muere Kirstie Alley, la actriz de 'Cheers' y 'Mira quién habla'

Triste noticia para el mundo del espectáculo. La actriz Kirstie Alley, conocida por trabajos como 'Mira quién habla' (1989) y, sobre todo, por su papel en la serie Cheers (1987) que le hizo ganar dos premios Emmy ha fallecido este lunes a los 71 años a causa de cáncer. Un fallecimiento que se han encargado de anunciar a través de un comunicado sus hijos Lillie Price Stevenson y William True Stevenson.

"Nos entristece anunciaros de que nuestra increíble y amada madre ha fallecido después de una batalla contra el cáncer. Estuvo rodeada por su familia más cercana y luchó con fuerza. Fue tan icónica en la pantalla como increíble madre y abuela en la vida real. Nos deja con la certeza por su inagotable alegría de vivir las aventuras que siempre quedan por venir. El enorme entusiasmo y la pasión por su vida, sus hijos, nietos y animales, sin mencionar su eterna alegría por crear, no tienen paralelo y nos dejan con mucha inspiración por vivir la vida de la manera más plena".

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La actriz Kirstie Alley saltó a la fama por su papel como Rebecca Howe en la comedia de la cadena NBC 'Cheers' que se estrenó en 1989 y que le hizo ganar su primer premio Emmy a la mejor actriz principal por su papel protagonista en dicha comedia tan solo dos años después de su estreno.

Pero este no fue el único premio que se llevó la intérprete, Kirstie Alley ganó su segundo premio Emmy por su interpretación en 'Un cariño muy especial'. Pero no solo triunfó en la pequeña pantalla, también lo ha hecho en el cine como la película 'Mira quién habla', una comedia romántica que tuvo dos secuelas junto a John Travolta.

Precisamente el actor ha sido uno de sus compañeros de profesión que han querido mostrar sus condolencias en público. El actor compartió una fotografía de su compañera con unas bonitas palabras.

"Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te quiero Kirstie. Sé que nos volveremos a ver", escribió el actor.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

"Acabo de escuchar la triste noticia de que Kirstie Alley ha muerto. Ella fue una gran papel cómico en @tvscreamqueens y una hermosa mamá oso en su vida real. Ella me ayudó a comprar bodys para mi familia ese año por Navidad. Acordamos no estar de acuerdo sobre algunas cosas, pero teníamos un respeto mutuo y conexión. Tristes noticias", escribió Jamie Lee Curtis.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.