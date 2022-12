Rocío Carrasco parece que se ha animado a contar sus vivencias fuera de Telecinco. La hija de Rocío Jurado contó su verdad con las dos docuseries emitidas por la cadena y ahora se siente una mujer totalmente liberada. Aunque los documentales ya han terminado, parece que Rocío está apostando por asistir a otro tipo de programas haciendo un repaso por gran parte de Mediaset con la misma táctica: no volver a quedarse callada. En concreto, la madre de Rocío Flores concedía su primera entrevista fuera de Mediaset para el podcast 'Menudo Cuadro'.

En él ha hecho un gran repaso a su infancia en el que no solo ha opinado cómo hubiera afrontado su madre lo que ha vivido durante su último año, sino también ha repasado su infancia en la que ha recordado cómo eran sus padres a la hora de enfrentar las malas noticias: "Mi madre era como el champagne, saltaba mucho pero a los diez minutos no quedaba ni una burbuja", confesaba, mientras que recordaba que su padre era más calmado en el tono pero duro en los castigos.

La que fuera colaboradora de María Teresa Campos ha explicado qué supone a día de hoy la presentadora para ella, pues fue quien la dio la primera oportunidad y quien la ha arropado durante la etapa más dura de su vida: "María Teresa Campos para mi es alguien imprescindible en mi vida", ha asegurado, "en mi vida tengo personas que son imprescindibles: Teresa, Carlota, Anaís, Jorge...". En este sentido, ha destacado el papel que Carlota Corredera ha tenido también en este último año: "Carlota es alguien imprescindible en mi trayectoria de vida, en mi aprendizaje, sanación, recuperación".



Además, recordando su infancia, Rocío Carrasco ha destacado algunas anécdotas que han dejado en shock a David Andújar y David Insua quiénes la preguntaban cómo había afrontado el hecho de ser famosa desde antes de nacer. "Yo recuerdo un Rocío en el que yo tenía 8 años, que estaba Paco de Lucía, Camarón y mi madre... y me subí porque estaba aburrida. Para mi no era especial, era lo normal", confesaba entre risas mientras que ella apuntaba a que "he sido consciente a medida que crecía".