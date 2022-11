Rocío Carrasco: todos los colaboradores de Telecinco que la apoyan

Para la hija de María Teresa Campos, Rocío Carrasco es su hermana. Ella sabía todo lo que estaba sufriendo la hija de Rocío Jurado y por lo que había pasado y junto a su madre, la animó a 'contar' su verdad. Para Terelu Campos, la hija de 'La Más Grande' está estupenda tras la emisión de sus documentales: "Está estupenda, que es lo que se merece ya, estar tranquila, vivir la vida, no vivir asustada, no vivir con miedo, no vivir con el qué dirán y ser libre. Liberarse de ataduras del pasado, de ese pasado que ha sido atroz y ya está. Con unos o con otros o solo, que tampoco pasa nada, ella está muy bien acompañada".

Terelu está muy orgullosa porque Rocío se ha convertido en un referente para muchas mujeres y que crecieran las llamadas al 016 tras contar su testimonio.