Sonsoles Ónega ha roto con su pareja, el arquitecto César Vidal. La presentadora de 'Y ahora Sonsoles' disfruta de un gran éxito profesional con este proyecto en Antena 3, con el que está obteniendo muy buenas críticas y grandes datos de audiencia. Sin embargo, no todo son alegrías para la periodista. Según ha publicado el portal Informalia, Sonsoles habría puesto fin a su noviazgo con César Vidal, tras casi dos años de relación.

A finales de diciembre de 2020, Diez Minutos publicó en exclusiva, las primeras imágenes de la pareja. Desde entonces, Sonsoles declaró públicamente su amor por César, afirmando estar "súper enamorada". "Estamos muy felices y estamos descubriendo el mundo juntos", dijo en mayo de 2021 durante en la entrega del premio Bombín de San Isidro, primer acto público al que acudieron juntos.

Sonsoles Ónega y César Vidal, en mayo de 2021. Gtres

Al parecer, Sonsoles Ónega habría roto con Césa Vidal el pasado noviembre, y según fuentes cercanas a ella, la ruptura no se debe al intenso trabajo en el que ha estado centrada la periodista en los últimos meses ante el estreno de 'Y ahora Sonsoles'. Un tiempo en el que también han tenido "cita para dos".



César estuvo al lado de Sonsoles antes de tomar una de las decisiones más difíciles de su vida: cambiar Telecinco -donde había crecido profesionalmente- por Antena 3, donde comenzaba un nuevo proyecto creado especialmente para ella. Fue en 'Y ahora Sonsoles', a finales de noviembre, cuando la presentadora dio una llamativa respuesta a la pregunta sobre una posible boda entre ella y César. "Yo ya me casé una vez y en Galicia y la gente comió divinamente", contestó a los colaboradores recordando su boda con el abogado Carlos Pardo, padre de sus hijos, Yago y Gonzalo, y con él estuvo casada once años y rompieron a finales de 2019. Una respuesta que en su momento no llamó la atención, pero que ahora, tras conocerse la ruptura, cobra sentido: no había pareja... ni boda.