Marisa Jara está de celebración de nuevo. La modelo y diseñadora ha anunciado en su cuenta de Instagram que será mamá por segunda vez: "Un pajarito me ha dicho que vuelvo a ser mamá!!", explicaba en la fotografía que ha subido con su hijo pequeño y añadía que "no pueden estar más felices con esta noticia sorpresa". Además, ha confesado que esta nuevo embarazo "no se lo esperaban" entre exclamaciones.

La directora creativa de la marca JadeJara tuvo a su primer hijo, Tomás Almansa, hace ocho meses: "Bienvenido Tomás!! Te amamos con toda nuestra alma. Gracias Dios mío por cumplir nuestro sueño. Hoy es el día más bonito de mi vida, no tengo palabras para describir tanto amor", escribió en el mes de abril con su primer hijo en sus brazos.

Tras el parto, Marisa tenía pensado darle un hermanito a Tomás, y aunque aseguraba que "necesitaba tiempo", Jara vuelve a estar de nuevo embarazada de su pareja el asesor inmobiliario Miguel Almansa, pero esta vez de forma diferente: "El primer niño fue mediante fecundación in vitro, el nuevo llega de manera natural. Ha sido una sorpresa", declaraba en exclusiva a una revista.

Recordemos que la escritora de 'La talla o la vida' tuvo un tumor estomacal que logró superar en octubre de 2018 porque fue intervenida de urgencia, y aunque los diagnósticos de los médicos para que la modelo fuera madre no eran los más favorables, la modelo y diseñadora sevillana lo ha conseguido. ¡Enhorabuena a la pareja!