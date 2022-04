Marisa Jara disfruta de sus primeros días como mamá. El pasado 1 de abril, la modelo y su novio, Miguel Almansa, daban la bienvenida a su primer hijo: un niño llamado Tomás. El pequeño, que pesó 4,3 kgs, es el sueño cumplido de la diseñadora de joyas y su pareja y Marisa está muy emocionada por su llegada. "Bienvenido Tomás!! Te amamos con toda nuestra alma. Gracias Dios mío por cumplir nuestro sueño. Hoy es el día más bonito de mi vida, no tengo palabras para describir tanto amor", escribió la modelo junto a la imagen en la que posaba con su recién nacido y su chico y que recibió cientos de comentarios dándoles la enhorabuena como los de Paula Echevarría, Toñi Moreno o Edurne. Resuelve todas tus dudas sobre el pelo del bebé.

Tras compartir cómo había sido el día más bonito de su vida, Marisa Jara ha mostrado, a través de su perfil de Instagram donde tiene más de 256.000 seguidores, cómo vive sus primeras horas como madre primeriza y quiénes están a su lado en estos felices momentos.

Marisa Jara ha mostrado dos tiernas imágenes de su chico, Miguel Almansa, y su hijo Tomás que ya han compartido sus primeras siestas. "Los amores de mi vida, esta felicidad supera los límites 💙 #osamoconlocura #papáytomás", escribió junto a las imágenes.

Además, en el hospital donde dio a luz, ya se ha producido el encuentro más esperado: el del recién nacido con su abuelo materno que se llama como él y es de quien ha heredado el nombre como la propia modelo reveló. "Puro amor. Mis Tomás. Los amo", escribió junto a una entrañable foto de abuelo y nieto. ¡Enhorabuena familia!

