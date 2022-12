Belén Esteban se ha marcado un Celia Villalobos: la colaboradora de 'Sálvame' ha sido pillada jugando con su móvil a Candy Crush mientras sus compañeros debatían uno de los temas más polémicos del día. María Patiño y Adela González conectaban en directo con José Antonio Canales para hablar de las declaraciones de Alba Carrillo, en las que cuenta el supuesto encuentro que tuvieron cuando él estaba con su pareja, algo que él ha negado. En uno de los momentos álgidos de la conexión, justo antes de que el torero abandonase el directo, enfadado por un vídeo que había emitido el programa, se produjo la pillada a Belén Esteban. Como puedes ver en el vídeo, las cámaras enfocaban a la de Paracuellos y todos los espectadores veían como estaba jugando con su móvil.

"¡Belén!", se escuchó gritar al director David Valldeperas desde el control. "¡Que ya lo sé!", contestó la colaboradora, que se llevó las manos a la cabeza consciente de que se le había pillado jugando con el móvil. Adela González, metiendo el dedo en la llaga, preguntó: "¿Jugando al Candy Crush? ¿Qué tal va la partida?".

Belén sabía que su metedura de pata no tenía excusa pero reconoció que estaba cansada del tema que estaban tratando y decidió echar una partida. "Nada, de verdad, es que estáis aquí con un cachondeo. Que si pijama, que si los huevos colganderos... Pues digo: 'Me echo un Candy'", confesó ante las risas de sus compañeros. Aunque era ella la que había sido 'cazada', la Paracuellos se enfadó con Valldeperas, cuando el director la comparó Miércoles Adams, protagonista de la serie de Netflix, por el look que llevaba: un top negro del que sobresalían los cuellos y los puños de una camisa blanca. "¡David! ¡Que no soy Miércoles!", se quejó, antes de dejar su móvil en la mesa y dar su opinión sobre el tema Canales-Alba.