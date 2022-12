El culebrón protagonizado desde hace unos días por Alba Carrillo y Jorge Pérez parece no tener fin, y es que se han sumado nuevos factores a la trama. Su tonteo con el ex guardia civil ha llenado minutos de televisión y ha hecho correr ríos de tinta, y mientras él ha decidido mantener un perfil bajo tras pedir perdón a su mujer públicamente e intentar arreglar su matrimonio, Alba ha sido, de nuevo, la diana de todos los comentarios. La modelo ha intentado zanjar el tema, pero la opinión gira en torno a ella: ¿hizo bien en tontear con Jorge, un hombre casado?



Las opiniones en Telecinco se han dividido: algunos opinan que ella es libre de hacer lo que quiera al ser una mujer soltera y sin compromiso, y que quien debería haber frenado es Jorge, pero otros, como Canales Rivera, 'no le eximen de responsabilidad' a ella: "A ella se le llena la boca diciendo que es su amigo. Si es un amigo, no le metes en este lío. A un amigo no se le hace eso, ni se le abraza, ni se le besa, ni te tiras encima", ha dicho el torero, aunque tampoco le quita responsabilidad a él "porque es el que está casado y tiene 4 hijos". Además, él ha dejado claro que después de liarse con ella hace tiempo, una vez volvió con su chica nunca más volvió a pasar nada. Al escuchar estas palabras lanzadas por él desde 'Sálvame', Alba Carrillo ha estallado horas después en 'Ya es mediodía', y ha revelado un bombazo.

Mediaset

Tras confirmar que "la tensión sexual con Jorge está resuelta" después de saberse que los dos estuvieron en casa de Marta López en la 'noche de autos', se ha referido a Canales, con el que se sabe que tuvo un lío cuando él estaba separado de su mujer. Lo que no se sabía, hasta ahora, es que tras la reconciliación con ella "volvió a pasar": "Sí, nos volvimos a liar [...] Es que hemos tenidos más encuentros", ha confirmado Alba muy enfadada. "Si estabas tan enamorado, ¿por qué te volviste a acostar conmigo?", ha preguntado a cámara muy tensa. "Cuidadito porque te desmonto lo que tienes con la de Toledo en un momento. De mí no hables", le ha advertido.

Alba no se ha cortado tampoco al tacharle de "mentiroso" y dejar claro que se arrepiente de aquel lío con él: "Yo no he vendido en mi vida una relación, porque yo luego lo cuento en un photocall o cojo mis redes sociales y lo suelto. Pero desde luego que si tengo que decir que estoy con alguien no es contigo, Canales, que eres una puñetera mancha en mi jersey. Basta ya de meterte conmigo, métete mejor con lo que tienes en casa. Que yo voy mucho a Toledo porque conozco a mucha gente de allí, y sé muchas cositas. Basta ya, matador", ha sentenciado.