Enid es la burbujeante y colorida compañera de cuarto de Miércoles en la Academia Nevermore. Es una mujer lobo condenada al ostracismo en su familia por no ser capaz de "salir lobo". Aunque las dos comienzan su convivencia enfrentadas, Enid y Wednesday entablan una inesperada amistad a lo largo del semestre. Antes de Miércoles, Myers apareció en The Baker and the Beauty y Girl in the Basement.