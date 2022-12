Tamara Falcó ha recibido un toque de atención por parte de Pablo Motos. El presentador se ha visto obligado a darle un tirón de orejas a la socialité después de que su conversación durante la tertulia se limitase a monosílabos y gestos. Cuando el presentador de 'El Hormiguero' le contó que había sido la persona más buscada en Google por delante de Isabel II o Putin. El valenciano quiso saber su opinión, pero la colaboradora no parecía muy dispuesta a contestar con algunos gestos y un par de monosílabos.

"Tamara, te tengo que dar una noticia, por si no lo sabes: eres el personaje público más buscado en Google en 2022 en España. Le ganas a Isabel II o a Putin, ¡a todo el mundo! ¿Crees que es bueno o malo?", le preguntaba Motos al poco de comenzar la tertulia de la mesa de actualidad.

Ella se quedaba en silencio, limitándose a poner caras durante un par de segundos. "No empieces", le advertía Pablo. "Ahora es mimo también", apostillaba una de las hormigas, tirando de humor ante la actitud de la colaboradora.

"No sé, depende, ¿no?", contestó la hija de Isabel Preysler en una respuesta que no aportaba nada. "Hombre, para las marcas será bueno", apuntó Motos, intentando que su colaboradora diese más de sí. "Depende", se limitó a decir Tamara.



María Dabán, que ocupó la silla de Nuria Roca, ausente por enfermedad, intentó echar un cable para sonsacar información la aristócrata y preguntó a Tamara qué pensó cuando supo que era el personaje más buscado del año. "Tampoco lo pensé mucho", se limitó a contestar. "Lo típico, eres la persona más buscada y ni lo piensas", lanzó Dabán, también sorprendida por el ahorro en respuestas que estaba aplicando Falcó.

"Pero bueno, ¿vas a estar toda la tertulia con monosílabos?", le espetaba Motos, dándole así un importante toque de atención ante su pasotismo.

"Sí, hoy me he despertado de monosílabos, pero no me preocupa porque hoy tenemos mucha política y tenemos dos expertas, así que no pasa nada", admitía la joven con tono de humor, sin cortarse en absoluto, pero Pablo no estaba dispuesto a transigir. "¡Qué morro! 'He venido hoy a la tertulia y ya anuncio que no pienso hacer la tertulia'. ¡Es que quiero que hables!".

"Pues que ha sido una sorpresa, la verdad, ¿por qué me busca la gente? No lo sé, es rarito", replicaba entonces Falcó, tirando de sorna para dar, por fin, una respuesta a la primera pregunta lanzada por el presentador. "La gente tiene interés en tu vida, por lo que sea. Te voy a hacer una pregunta abierta: ¿Qué resumen de este último año harías tú?", proseguía cuestionándole Pablo, un segundo asunto ante el que, esta vez sí, se sinceraba: "Ha habido altibajos, pero yo me quedo con lo bueno y deseando empezar el 2023, pero bien".