La felicidad de Fiama Rodríguez se ha venido abajo en cuestión de días, y es que ha pasado de estar felizmente organizando su boda con su novio -el futbolista italiano Marcello Falzerano- para engrosar la lista de bodas de famosos, a decir ahora ¡que por poco no se casa! Que no cunda el pánico: al parecer, según ha contado ella misma, han retomado los preparativos, pero han estado a punto de mandarlo todo al garete. La propia Fiama ha dado los detalles de este bache en su canal de mtmad, y ha contado el motivo que les llevó a tomar la dura decisión de paralizarlo todo.



La ex tronista, que ya tenía hasta el vestido de novia comprado, ha estado muy alicaída por todo esto: "Hemos tenido muchos dolores de cabeza, hasta el punto de paralizar la boda", empezaba diciendo, y es que todo han sido problemas: la gente que les estaba ayudando no hacía más que pasarse del presupuesto estipulado, algunas fincas que les enseñaban eran un auténtico desastre... y lo más complicado de todo: "Sólo hay una fecha concreta en la que podemos casarnos. Yo sé que eso complica las cosas, pero por el trabajo de Marcello sólo hay un fin de semana en el que podemos juntar la boda para después poder irnos de luna de miel", ha revelado.

Fiama Rodríguez y su novio, el futbolista italiano Marcello Falzerano. Mediaset

Todo ello, tras meses de 'tortazos de realidad', le hizo desinflarse: "Me quiero casar, me hace mucha ilusión, pero la organización y los contratiempos me estaban quemando hasta tal punto que se me estaban quitando las ganas", apuntaba. Sin embargo, todo ha retomado su curso ahora que han encontrado a dos chicas nuevas que les están ayudando mucho con los preparativos. Fiama y Marcello estuvieron a punto de casarse legalmente y posponerlo todo a otro fin de semana en el que pudieran celebrar con más calma y más tiempo, pero finalmente sus nuevas organizadoras "se han puesto las pilas", han tomado el control de la situación y todo ha vuelto a su cauce. De hecho, Fiama ya ha anunciado que dentro de poco nos contará más detalles... ¡y nosotros no podemos esperar a saberlo todo!