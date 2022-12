Anna Ferrer Padilla abre su corazón en redes sociales y desvela cómo ha logrado superar su peor momento. La hija de Paz Padilla decidía sincerarse con sus seguidores de Instagram y desvelar el motivo por el que, en los últimos meses, se mostraba algo más distante de lo habitual a través de esta red social. Y es que, como ella misma ha reconocido, le ha costado reconducir su vida tras su la ruptura con Iván Martín, el que había sido su pareja y compañero de vida los últimos tres años.

El 26 de abril de 2022, Anna Ferrer Padilla e Iván Martín anunciaban el fin de su historia de amor con sendos mensajes emotivos en sus redes sociales. "Parece loco que dos personas que se han hecho felices durante tanto tiempo, hoy tengan que separarse para serlo", explicaba ella con una imagen en blanco y negro de ambos. "Hemos vivido cosas que ni os imagináis. Nos vamos a querer de manera distinta. Simplemente para aclararlo, confirmarlo, y nada, que oye, que vamos a ser felices cada uno en su camino. Para eso estamos en esta vida. Mucha gracias a todos por preocuparos", comentó él.

Getty Images

Ahora, que Anna Ferrer Padilla ha rehecho su vida con Mario Cristóbal ha decidido abrir su corazón porque "necesitaba decir algo que hacía tiempo quería hacer". "Tengo la sensación de que me he distanciado un montón de vosotras (refiriéndose a sus seguidores), pero yo sé que lo he hecho porque el motivo realmente es la situación personal que yo he vivido estos últimos meses y que me ha hecho alejarme un poco de todo y centrarme en otras cosas", aseguraba. "Con vosotras ha sido así porque al no meterme aquí y hablar de sentimientos, de alguna manera no os estoy dejando entrar en mi vida, y eso no me gusta", confesaba.

Instagram

Según señalaba, Anna una ruptura "es un cambio muy grande" que "lleva su tiempo hacer el duelo": "Todos estos meses han sido un proceso de volver a encontrarme a mí misma. Tienes que volver a encontrar tu lugar. He hecho mucho trabajo personal y poco a poco volver a ser mi mejor versión. Y en ese proceso de recuperar un poco mi autoestima y encontrar de nuevo mi sitio me he centrado mucho en mi trabajo porque era algo sólido y que me daba muchas ganas e ilusión", añadía. Además, ha comentado que tanto como su familia y sus amigos le han ayudado a ubicarse con la Anna "más real" para encontrar de esta forma "a su mejor versión".

Los mensajes de apoyo para Anna Ferrer Padilla no tardaron en llegar tras su confesión y sus seguidores se volcaron en mostrarle todo su cariño, algo que ella misma agradeció emocionada y con lágrimas en los ojos. "Sois los mejores", decía agradecida por los mensajes recibidos tras confesar sus sentimientos.