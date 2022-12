Ana María Aldón tiene un nuevo frente abierto: su todavía cuñada Mari Carmen ha estallado. Desde hace tiempo, la diseñadora y Conchi Ortega han cruzado reproches en público. Sin embargo, hasta ahora, la otra hermana del torero, Mari Carmen, no se había pronunciado en público sobre la separación. ¿Qué es lo que le ha hecho 'estallar'? La colaboradora de 'Fiesta' confesó en el programa de Emma García que cuando nació su hijo se sintió sola. Ortega Cano cumplía condena y, según afirmó Ana María: "La situación de verme de nuevo sola con otro hijo fue una sensación horrorosa". Sus palabras hicieron reaccionar a su todavía marido, pero también a Mari Carmen.

Saúl Ortiz, colaborador de 'Fiesta', ha hablado con la hermana de José Ortega Cano. "Está muy nerviosa, alterada, dolida, cabreada con Ana María y me dijo algo tremendo, 'que siga hablando en los programas de televisión, que bastante ha ensuciado el apellido Ortega Cano'", desveló el colaborador.

Captura TV

Ante esta revelación, la colaboradora comentaba: "Ahora entiendo lo que ocurrió en mi casa cuando salí de aquí. No lo voy a contar, pero ahora sí que me cuadra. Tiene mucho que ver eso con lo que me dijeron cuando llegué a casa. Yo el otro día no conté la vida de nadie, fue contar mi experiencia sin ensuciar a nadie". Y añadía: "(Ortega Cano) No me pide que deje de hablar de él, pero tiene que hablar con eso de 'hablar'". No me pidió tampoco que me fuera de casa. No fue una conversión grata".

Ana María Aldón y Mari Carmen Ortega, en una imagen de 2014, en una de las visita a la cárcel de Zuera donde cumplió condena José Ortega Cano. Juan A. Pérez

Tras escuchar las papabras de Ana María, Mari Carmen levantó el teléfono y llamó en directo a 'Fiesta'. "Yo la respeto y la respeto siempre, jamás hablaré de ella, pero ya está bien. Nos hemos dedicado a trabajar y a luchar por la familia y no tengo por qué estar cada semana involucrada ahí. Yo jamás he hablado de ella. Yo eso lo dije, no me escondo, pero lo que dije es que estaba manchado el nombre de la familia y no iba a intervenir en directo". Las todavía cuñadas se han enzarzado en una discusión en la que ha tenido que tomar parte Emma García para intentar mediar entre ellas.