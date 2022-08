Ana María Aldón ha vuelto a 'Ya es verano' una semana más para someterse a una entrevista de la mano de Verónica Dulanto, quien le ha puesto en contexto de las novedades que se han ido sabiendo sobre su crisis matrimonial. Entre otras, la filtración de una reunión entre todos los hermanos Ortega Cano que se produjo a principios de junio y con la que José quería determinar quién era el topo que había filtrado información a la prensa. Una reunión de la que Conchi salió llorando y que a Ana María no le supuso ningún cambio de opinión. “Aquella reunión hacía referencia a algo que había pasado hace diez años y eso, para mí, ya era agua pasado”, aseguraba la diseñadora quien no sabía por qué su marido esperó una década para preguntarlo.

Telecinco

Tras desvelarse esta reunión, Conchi ha hecho unas declaraciones a 'Ya es verano' donde criticaba que su cuñada la pusiera como una "mala persona" en la televisión aunque confesaba que había tenido ganas de llamar a Ana María para "parar todo esto". Sin embargo, no lo hacía porque "no me va a coger el teléfono". Unas palabras a las que Ana María no ha dudado en contestar: "Yo nunca he dicho que ella sea mala. Ahora, no le cogería el teléfono, solo lo cojo a la gente que me quiere, la que aporta en mi vida, no a la gente que llama al programa en el que trabajo para decir barbaridades, no".

Ante estas declaraciones, Conchi no dudaba en llamar en directo a Aurelio Manzano: "Conchi está muy nerviosa, está llorando. Vuelve a repetir que en algún momento podáis hablar y resolver todos los problemas. Ella no quiere guerras contigo, quiere abrir una tregua". Ante ello, Ana María confesaba que "yo no tengo ninguna guerra ni con Conchi ni con nadie" asegurando que "ni siquiera le tuve en cuenta" cuando la insultó estando en 'Supervivientes'. Cabe recordar que ambas tuvieron ya una conversación en directo.

"A mi lo que me preocupa es el bienestar de mi hijo. Yo he dado el 100% en ese matrimonio y hay una situación... bueno en la situación que estamos yo no espero nada de nadie y lo que hay es lo que hay", confesaba Ana María. "También me daba pena de cómo yo he estado este verano, cómo todavía me encuentro porque no estoy al 100%, a veces me cuesta encontrar el equilibrio porque la recuperación de la depresión no es lineal...", añadía recordando que no ha recibido ninguna llamada de nadie de la familia de su marido.