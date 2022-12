La reacción de José Ortega Cano a las últimas declaraciones de su todavía mujer, Ana María Aldón, no se ha hecho esperar. La colaboradora de 'Fiesta' se convertía en la protagonista del fin de semana -con permiso de Alba Carrillo y su polígrafo- al someterse a una regresión de la mano del hipnotizador Jorge Astyaro. En esta sesión de hipnosis, la todavía mujer del torero ha desvelado algunos de los duros momentos que ha vivido y que todavía no ha podido superar, como los golpes que recibió de manos de su padre cuando apenas era una niña o la soledad que vivió cuando dio a luz a su hija Gema con tan solo 17 años.

Un trauma que volvió a vivir 18 años después cuando José Ortega Cano ingresó en prisión y ella se vio sola con dos hijos. "Otra vez sola, otra vez...", repite llorando durante la hipnosis. "La situación de verme de nuevo sola con otro hijo fue una sensación horrorosa", dijo visiblemente enfadada.

Captura TV

José Ortega Cano estaba viendo el programa y quiso dar su opinión. No entrando en directo, como en otras ocasiones, sino a través de Beatriz Cortázar. El torero le comunicaba a la periodista que no estaba de acuerdo con lo que estaba contando la diseñadora sobre el momento en el que se convirtieron en padres cuando él estaba en la cárcel. "Se ha descrito una situación con la que él no está para nada de acuerdo, José asegura que no existió la soledad que tú has descrito, que Aniceto y la persona que os ayudaba en casa estuvieron contigo, y que el aparthotel en el que estabas con tus hijos era muy digno, también que su cuñado era el que se encargaba de sus negocios, no tú", ha dicho Beatriz Cortázar.

Captura TV

Ana María no se ha callado y ha contestado al torero: "Mi todavía marido se va a esperar a que yo termine de hablar, porque yo me refería es que a que yo me vi otra vez sola con un hijo sin el padre y sin mi familia. Ya me estoy cansando mucho a no tener derecho a nada, a no tener derecho a hablar de mi propia vida porque todo sienta mal. Estuve tres meses sola con mis dos hijos. Igual que ha reaccionado ahora a lo que ha escuchado también podía haber reaccionado a otras cosas que se han dicho y ni se ha inmutado".

El enfado de la diseñadora iba en aumento. "Lo que sienta mal es la figura que yo esté aquí o que sea otra persona. Siempre he sido muy educadas con todos y no he hablado mal de nadie. Solo he dicho lo que yo he vivido. Si tengo que solucionar algo es con mi marido, no con todos, como siempre", añadía.