La tensión en el clan Pantoja sigue a flor de piel. La muerte de Bernardo Pantoja no solo no ha acercado posturas entre los miembros de la familia de la tonadillera Isabel Pantoja, sino que ha abierto más huecos. En el propio funeral se pudieron ver los conflictos que aún hay entre ellos, con diferentes confrontaciones y reclamaciones que tenían como protagonistas, principalmente, a Junco, viuda de Bernardo, y Anabel Pantoja, su hija. Tanto es así que Junco envió un comunicado explicando los 'desaires' que había habido: "Yo tengo derecho legítimo a expresarme con claridad y no tengo por qué mentir sobre nada", aseguraba. Sin embargo, ahora Isabel Pantoja ha respondido a estas palabras a través de su entorno en el programa 'Fiesta', donde Saúl Ortiz ha explicado que esto no le ha sentado nada bien a la cantante.

Gtres

Aunque cada vez es más complicado hablar con ella debido a que está destrozada tras la muerte de su hermano, Saúl Ortiz se ha podido poner en contacto con su entorno que ha matizado todos los detalles que Junco había transmitido en su comunicado. Y es que, aunque la cantante dio esquinazo a la prensa tanto en el hospital como en el tanatorio, sí que estuvo presente en ambos lugares para estar al lado de su hermano y su sobrina, Anabel, quien estaba destrozada por la situación.

Lo primero que ha detallado, al igual que hizo Isa Pantoja, ha sido que no hubo ninguna discusión con Junco en el hospital, ya que Isabel Pantoja se dedicó a rezar por su hermano. Tampoco sería cierto que Isabel Pantoja le pidiese a Junco que abandonase la habitación o que no entrasen sus amigas, como ellas sí dijeron al programa de 'Fiesta' durante la celebración de la misa en el tanatorio, sino que le habría pedido que no entrasen personas que habrían hecho daño incluso a Bernardo Pantoja.

Finalmente, también se ha desmentido que Isabel Pantoja le dijese a Junco en el hospital que tenía una semana para abandonar la vivienda en la que residía junto a Bernardo Pantoja. Algo en lo que se ha insistido pues, según las informaciones que se han publicado, la intención de la cantante sería vender el hogar que compartían su hermano y su mujer, dejándola a ella sin otra residencia.