Ana Rosa Quintana ya disfruta de unas merecidas vacaciones de Navidad. La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' se despidió el miércoles 21 de diciembre de los espectadores de Telecinco para disfrutar de unos días de descanso en familia y Mediaset ha distribuido un espectacular posado de la periodista para decir adiós a uno de sus años más complicados. "Os deseo unas muy, muy, muy felices Navidades", ha comentado Ana Rosa antes de despedirse de su audiencia en un último programa en el que recibió a Jorge Javier Vázquez con el que intercambió 'zascas' en directo.

Hace poco más de dos meses, el pasado 10 de octubre, Ana Rosa Quintana regresaba al trabajo casi un año después de que anunciara que le había detectado un cáncer de mama. La presentadora vuelve a ponerse frente a las cámaras de lunes a jueves y tiene claro que estas Navidades serán "bastante más felices que las del año pasado" cuando se encontraba en pleno tratamiento contra su enfermedad.

Telecinco

Ana Rosa Quintana reconoce que ha sido un año "durísimo, pero con final feliz, y me quedo con los finales felices" y esta Navidad espera que sean "normal, tranquila y feliz". Además, también reveló si llevaba mucha lotería de Navidad. "Nosotros jugamos con los compañeros de Usera, cada uno ponemos un número, jugamos muchos y tocaríamos a poquito. Este año no es el que más tengo. Tengo los décimos de la empresa, de la productora, de los compañeros, muchos de los que intercambiamos… No sé los que tengo, pero me hace mucha ilusión" y, quitando importancia a la enfermedad que ha padecido bromeaba. "Por esa ley del karma, con el añito que he tenido me tendría que tocar ¿no?", decía cuando uno de los colaboradores comentaba que si te había pasado algo malo era más fácil que te tocara.

Telecinco

Esta Navidad, Ana Rosa Quintana va a disfrutar de unos días de descanso en familia, arropada por su marido, Juan Muñoz, y sus tres hijos, Álvaro Rojo, y l0s mellizos Juan y Jaime. Además, ya tiene fecha para regresar al trabajo: volverá a 'El programa de Ana Rosa' el próximo lunes 9 de enero. ¿Cumplirá con la tradición de vestir de blanco?