La ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva sigue dando de qué hablar. Hace unas semanas se pudo conocer que la marquesa de Griñón podría tener una nueva ilusión con una gran amigo, el empresario Hugo Arévalo. Este nuevo pretendiente es madrileño y a sus 25 años es un empresario de éxito: cofundador de Auro -la mayor compañía del sector VTC, con más de 3.000 vehículos- y cofundador y presidente ejecutivo de ThePowerMBA. ¿Su lema en la vida? "Do one thing everyday that scares you (Haz una cosa todos los días que te asuste)". Íñigo Onieva es conocedor de esta nueva historia y le hacía ver, a su también amigo Hugo, que le estaba traicionando al comenzar una relación con Tamara. "No me retracto obviamente en lo referente a la traición ni nada al respecto con la clase de tipo que eres. Solo espero que no le hagas daño, cuídala y no la falles", le escribía Íñigo a Hugo en un grupo de Whatsapp que tenían en común con otros amigos.

Gtres

Al culebrón ahora se le suma otro detalle, y es que según ha podido saber 'Sálvame' Tamara e Íñigo se han visto el pasado 30 de noviembre en un domicilio particular. "Tamara insiste en que no ha hablado con Íñigo y no es verdad. Se vieron personalmente el 30 de noviembre por la noche en Madrid. La reunión se alargó bastantes horas", comenzó diciendo el presentador para, acto seguido, afirmar que el cónclave entre la marquesa y su ex novio comenzó a las nueve de la noche y se prolongó hasta las cuatro de la madrugada. En esa reunión, la ganadora de 'MasterChef Celebrity' le habría comunicado a su ex su romance con Hugo. "Ella le habría pedido a Íñigo que no dijese nada de este encuentro", zanjaba Jorge Javier Vázquez