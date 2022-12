Iñigo Onieva se encuentra muy decepcionado con la nueva ilusión de Tamara Falcó. El joven se siente traicionado y así lo ha manifestado a través de un grupo de WhatsApp que comparte con Hugo Arévalo y en el que también antes estaba Tamara. Con un mensaje que ha enviado a través de esta aplicación, el ex de la marquesa de Griñón dejó en evidencia al que, hasta ahora, era su gran amigo delante de todos sus amigos en común. Ahora, Iñigo ha querido pedir perdón a sus amigos y ha lanzado un mensaje de advertencia al que fuera su amigo. Iñigo ha pedido a Hugo, el nuevo novio de Tamara que, por favor, no le haga daño.



“Hola a todos, este es un chat de amigos y como tal entendía que nuestras conversaciones eran privadas. Es obvio que me he equivocado en la forma. He utilizado expresiones que son más una forma de hablar y de desahogarme fruto del dolor. Y me retracto de este tono. Lo siento por ello y pido disculpas”, ha comenzado diciendo Íñigo en el chat según ha podido saber el programa 'Viva la vida'.

Dejando claro que está destrozado al descubrir que el que fuera su gran amigo, al que incluso habían pedido que fuese el padrino de sus hijos haya comenzado días después de su ruptura un camino de conquista a Tamara.

“No me retracto obviamente en lo referente a la traición ni nada al respecto con la clase de tipo que eres”, ha escrito dirigiéndose directamente a Hugo Arévalo. Además, le ha hecho una advertencia clara: “Solo espero que no le hagas daño, cuídala y no la falles. Espero que vayas más allá de tus propios intereses y tu ambicionada escalada social”.

Y es que, Iñigo cree que los interese de Hugo van más allá de lo amoroso. Y era así como le dedicaba una retahíla de insultos al nuevo novio de Tamara Falcó. "Sucia rata, eres un trepa, me das asco", son algunas de las palabras con lo que, según 'El programa de Ana Rosa' Iñigo Onieva insultó al nuevo novio de Tamara Falcó, Hugo Arévalo.