Hace apenas unos días, muchos oímos por primera vez el nombre de Hugo Arévalo. El empresario se ha convertido en la nueva ilusión de la marquesa de Griñón, pero lejos de ser alguien nuevo en su vida, el madrileño forma parte de su círculo de amigos íntimos desde hace años. Tan integrado está en la vida de Tamara Falcó, que el pasado verano compartió charlas, risas y paseos con la familia de 'Tami'. Hasta ahora se sabía que el empresario había pasado unos días junto a Tamara, su ex, Íñigo Onieva, y otros amigos en la ciudad malagueña, pero estas fotos, de agosto de 2022, demuestran que también estuvo con la familia de la diseñadora. Tamara, Hugo y Mario Vargas Llosa salían relajados y sonrientes de la clínica Buchinger de Marbella. Unos metros más adelante iba Isabel Preysler.

Gtres

A diferencia de Íñigo, al que apenas hemos visto junto a Isabel Preysler (la madre de Tamara mantuvo silencio absoluto cuando esta desveló que se había comprometido), Hugo Arévalo parece uno más en la familia. El empresario también es amigo de Ana Boyer y Fernando Verdasco.

Gtres

Tan amigo era de Tamara e Íñigo, que el ex de la Marquesa le había pedido que fuera su padrino de boda. De ahí, que el relaciones públicas vea la conquista de Hugo a Tamara como una traición. "Sucia rata, eres un trepa, me das asco", son algunas de las palabras con las que Iñigo Onieva calificó a la nueva ilusión de Tamara, en un chat de amigos. Tras salir a la luz los calificativos, Íñigo pidió perdón a través del mismo medio: "Hola a todos, este es un chat de amigos y como tal entendía que nuestras conversaciones eran privadas. Es obvio que me he equivocado en la forma. He utilizado expresiones que son más una forma de hablar y de desahogarme fruto del dolor. Y me retracto de este tono. Lo siento por ello y pido disculpas (...). Solo espero que no le hagas daño, cuídala y no la falles. Espero que vayas más allá de tus propios intereses y tu ambicionada escalada social".

Y es que al parecer, la 'conquista' de Hugo a Tamara comenzó justo cuando saltó a la luz la polémica ruptura. El empresario se desplazó hasta la casa de Isabel Preysler para mostrarle su apoyo a su amiga, también la habría acompañado a Lourdes y habría sido en Abu Dabi, en la boda de Khali El Assir y Juan José Franco Suelves, donde habrían sellado su amor con un beso. Pero la polémica persigue a la vida sentimental de Tamara y hay algunas voces que apuntan a que Hugo habría besado a otra mujer -amiga de Íñigo- cuando ya había comenzado una relación con la marquesa de Griñón.