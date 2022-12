La Navidad es una época especial para disfrutar en familia, tal y como lo están haciendo nuestros famosos estas Navidades. Entre ellos se encuentra Anabel Pantoja que celebra sus primeras Navidades junto a Yulen Pereira. La pareja ha demostrado estar muy enamorada y no dudan en celebrar estas fechas tan especiales juntos. Y aunque Anabel intenta sacar una sonrisa en estos duros momentos tras haber pedido recientemente a su padre Bernardo Pantoja, hay algunos de sus seguidores que parece que les molesta verla sonreír y así lo han manifestado en su última fotografía. Unas feas palabras por las que Anabel Pantoja ha estallado, harta de las críticas en redes sociales.

Ella misma ha querido compartir todas las clases de insultos que recibe día a día en su perfil de Instagram. Mujeres que critican su forma de vestir, otras que se meten con su físico, sus operaciones y algunas que le atacan diciendo "lo pronto que ha olvidado la muerte de su padre". Cansada de los ataques ha querido dejar claro que no va a permitir más este tipo de comentarios.



"Que tristeza tener que leer la mayoría de los comentarios de cómo tengo que estar, si tengo que estar triste, si estoy multi operada, si debería de operarme la rodilla o que voy vestida como una PUT… y todos vienen de MUJERES", ha comenzado diciendo la sobrina de Isabel Pantoja.

Para después dejar claro que no se merece los insultos por haberse operado para sentirse mejor: "Que pena tan grande que no sepáis que mi vida sigue, que me he operado para yo sentirme mejor, y que por supuesto visto ni a gusto de todo el mundo pero no merezco recibir insultos como tal".

Y después ha aprovechado para agradecer a sus seguidores su cariño porque también hay muchos comentarios positivos: "Al resto gracias por como sois siempre conmigo, y os deseo siempre lo mejor en esta vida, que por supuesto hay que vivirla siempre y hacerlo TODO EN VIDA.Nadie sabe que puede pasar mañana.😘"

Y después ha querido contar cómo se siente después de un año tan complicado. : "Gracias por preguntar como estoy. Afortunadamente hay muchísimos problemas y desgracias que ocupan más mi prioridad. Solo que impacta que en los tiempos en los que estamos encontremos tanta maldad y odio".