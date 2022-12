Cada vez son más las bodas que se celebran en invierno y muchas de ellas muy cerca a la Navidad. Ha sido el caso de Enzo Zidane y Karen Gonçalces que se han casado este 23 de diciembre en en Marrakech (Marruecos). Y así han anunciado la feliz noticia en sus respectivas redes sociales: con una bonita fotografía de ambos juntos tras pasar por el altar, y junto al texto: "Para siempre". Una frase que no viene más que a consolidar su relación después de cinco años juntos. La pareja se conoció en 2018, se prometieron el verano de 2020 y el pasado 19 de mayo de este 2022, dieron la bienvenida su primera hija en común, Sia, de siete meses.

El hijo mayor de Zinedine Zidane y la modelo venezolana han elegido la capital de Marruecos por su 'Sí, quiero', en el que seguro que han contado con la presencia de sus seres queridos y amigos más cercanos que se han podido trasladar hasta este destino paradisiaco en el que ha brillado el sol en su gran día.

Karen Gonçalves ha escogido para su boda una creación multilook exclusiva de la diseñadora internacional y de gran prestigio Rosa Clará. Para la ceremonia, la ya esposa del hijo del exjugador y entrenador Zinedine Zidane, ha lucido un diseño de estilo sirena elaborado en encaje y micropedrería bordada a mano, con una transparencia sutil y elegante. El escote en V, tanto delante como en la espalda, sensual y elegante, insinúa y combina a la perfección con una sobrecola de organza doble de seda de 2 metros que fluye desde la espalda y cae hasta el suelo con delicadeza. La novia ha completado su look nupcial con un velo confeccionado en tul sedoso y onda de encaje.