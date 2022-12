Ana Obregón afronta sus Campanadas más difíciles. RTVE acaba de anunciar que la actriz, acompañada por Los Morancos, serán los encargados de recibir al 2023 desde la cadena de televisión pública. La presentadora, a la que también podremos ver en la programación de Nochebuena de 2022 al frente de 'Telepasión', está "emocionada y agradecida" con esta nueva oportunidad aunque reconoce que será un día complicado para ella. El 31 de diciembre de 2020, solo siete meses después de perder a su hijo Aless Lequio, Ana Obregón volvía al trabajo para dar las Campanadas de 2021 desde la Puerta del Sol con un desgarrador mensaje dedicado al hombre de su vida. El año pasado, la presentadora debía repetir su labor pero el Covid se lo impidió así que este año afronta su labor con entereza pero consciente de que será una tarea complicada ya que, a la ausencia de su hijo, se ha sumando en la de los dos últimos años la de sus otros pilares: su madre, Ana, fallecida en mayo de 2021, y su padre, Antonio, que murió en septiembre de 2022.

"Me conmueve mucho recordar las campanadas del 2021 y los millones de personas que nos visteis con cariño. Pensé que serían las campanadas más difíciles de mi vida sin mi hijo pero al menos sentía el cariño de mis padres que me veían desde casa . 💔

Este año será más difícil, aun así quiero subirme al balcón para agradeceros de corazón acompañarme estos dos años en mis duelos ❤️ y tendré viéndome y mandándome su amor a las personas que más quiero en mi vida desde el cielo : Mi madre , mi padre y mi hijo .Y eso me dará unas fuerza infinitas ⭐️⭐️⭐️", escribió en su perfil de Instagram para anunciar que daría las Campanadas de 2023.



Ana Obregón también ha reconocido que echará de menos a su compañera, Anne Igartiburu, que la arropó en las Campanadas de 2021, y que en esta ocasión será sustituida por Los Morancos. "Echaré de menos a mi querida @anneigartiburu , pero estaré muy bien acompañada por @los_morancos", escribió. Jorge Cadaval, mitad del dúo sevillano junto a su hermano César, también ha expresado su alegría por compartir esta cita tan importante con Ana Obregón. "Contentos no lo siguiente, gracias a @la1_tve_ por contar con nosotros para recibir el 2023. Encantados de compartir con @ana_obregon_oficial Gracias a tod@s por vuestro cariño. @cesarcadaval #felizfindeaño #saludparatodos❤️ #queesteañoostraigatodoloquedeseaís", escribió en su Instagram.