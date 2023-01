2022 ha sido un año bastante complicado para Almudena Cid. Cerraba el 2021 anunciando su dura separación de Christian Gálvez que se sumaba al fin de su carrera deportiva. Dos difíciles duelos a los que la vitoriana ha sabido hacer frente con mucha entereza aunque muchas personas la veían como una víctima. La deportista confiesa que nunca se sintió víctima de nada y ahora, un año después, Almudena Cid hace balance de su separación de Christian Gálvez. Un duro golpe que ya está más que superado, que le ha servido para conocerse mejor a si misma. Y como no a dejar de creer en el amor, Almudena ha vuelto a encontrar el amor, algo que se ve reflejado en su sonrisa y en sus ojos.

"Soy la misma, pero con otro conocimiento sobre mí. Hay algo que no me gustó en el proceso, y es que la gente me viera como una víctima de algo. Con perspectiva, para mí ha sido un año de descubrimiento propio", explicaba Almudena a María Verdoy en una entrevista en el programa 'Fiesta'.

La gimnasta comenta que ese proceso de ruptura sentimental coincidió con el final de su trayectoria profesional deportiva y eso le hizo pensar “que yo no era ya alguien válida porque ya no era deportista. Esta situación me ha puesto de frente para volver a reconstruir”, añade. Aunque deja claro que su ruptura está totalmente superada y que los "duelos y las pérdidas hay que entenderlas así. . A veces creemos que, en el dolor, somos especiales y no es así".



Almudena Cid se encuentra enamorada de Gerardo Berodia y no tiene reparos a la hora de responder preguntas más personales: "Nunca me he sentido en esencia como me he sentido ahora. Se ha modificado en mi entorno muchas cosas que no veía y de repente hay luz. Estoy feliz conmigo y eso solo trae cosas buenas a mi vida".