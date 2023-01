Raquel Mosquera empieza este 2023 de muy buena manera. No solo Tamara Falcó e Íñigo Onieva tienen buenas noticias sobre su relación, también la peluquera ha comenzado el año muy ilusionada con su pareja, y es que habrá bodorrio este año. La propia Raquel Mosquera ha mostrado a sus seguidores como su novio Isi ha hincaba rodilla para pedirle la mano en matrimonio y el sí era fijo. Sus hijos, que han sido cómplices, eran los encargados de grabar a Raquel y a Isi en plena petición. La viuda de Pedro carrasco se sentaba en una silla para felicitar las fiestas a sus seguidores, sin imaginarse lo que le venía.

Telecinco

Parece que esta boda va a traer polémica, y es que María Jesús, hermana de Raquel, hablaba con 'Sálvame' y no tenía ni idea de la noticia. "Tampoco me influye mucho, me he enterado por las redes sociales. No sé si me invitará porque no tenemos ahora mismo relación". En todas las familias hay conflictos, y sino que se lo digan a Raquel con todo lo que se ha liado con la hija de su ex marido. Desde que falleció el boxeador, Rocío Carrasco y la peluquera dieron por finalizada la buena relación y cada vez parece ir a peor. Así lo hemos podido saber cuando la empresaria hablaba en sus documentales tras 20 años callada.