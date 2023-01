Makoke y Terelu Campos rompieron la amistad hace meses en directo en 'Fiesta' y la ex de Kiko Matamoros sigue sin saber porqué. La empresaria se enteró de en qué punto estaba la relación con su amiga en el programa, donde la periodista le echó en cara comportamientos que había tenido tanto con ella como con su hija, sin determinar exactamente cuáles, lo que dificultó a Makoke saber qué era lo que había pasado de verdad. A día de hoy, Makoke sigue igual.

Ante esto, Terelu Campos no se ha quedado callada. "Cuánto cinismo, ¿eh? Cuánto cinismo. Sabes que me tienes atada y lo sabes", decía en el plató de ‘Sálvame’. "Me tienes atada porque yo no le haría daño en la vida. No sé si tú puedes decir lo mismo. Cuánto cinismo, hija. Decepción, la mía. Dolor, el mío. Feliz Navidad". Ahora en 'Fiesta' Makoke ha podido tener una conversación más en profundidad con Alejandra Rubio donde buscar acercar posturas y que la modelo sepa exactamente qué fue lo que hizo.

Para empezar, Makoke confesaba que no sabía a qué venían estas críticas de Terelu: "Le puse un mensaje porque no tengo nada que esconder. Y ni me ha contestado. Pasa olímpicamente. Tanto dolor… Le dije si quieres me pones el tema y se queda entre tú y yo, pero dímelo, pero no me ha contestado. Si tanto te duele cógeme el teléfono". "La última conversación que tengo como amiga fue el 29 de diciembre del año pasado. Nos felicitamos el año. Era mi cumpleaños y estaba enfadada por un motivo equis y hablamos como amiga. Luego pasó el año y la veía muy fría conmigo. Nunca lo he entendido", ha asegurado.

Alejandra, por su parte, echaba en cara a Makoke cómo se había puesto con ella en directo precisamente en ese mismo plató: "Ese día fue muy heavy porque me dolió muchísimo. Es más, me fui súper fastidiada porque no lo entendía. Nunca justifiqué a Kiko Matamoros porque él nunca insultó a su hija". "Saliste hecha una furia y te pasaste ocho pueblos conmigo. Y yo me quedé en shock. Que me conoces de pequeña y te pones así conmigo. No entiendo cómo te pusiste así. No te ataqué en ningún momento. Solo dije mi opinión. Esto no es una guerra de si yo te quiero más a ti o más a Kiko porque os conozco desde que soy pequeña. Ahora mismo tengo más relación con Kiko orque así se ha dado la vida. Y ya está", añadía la joven.

En este sentido, la hija de Terelu ha echado en cara a Makoke que siempre está a la defensiva con ella y que le ha atacado en más de una ocasión en los platós asegurando que se mostraba sorprendida porque en los pasillos mantienen una buena relación pero dentro del plató era el blanco de Alejandra.

"No tengo una mala relación contigo, ni una excelente. Pero que yo diga un comentario y me vea atacada así, no lo entiendo. Makoke, te pones conmigo siempre súper a la defensiva", aseguraba Alejandra. "Tú también me atacas", le ha reprochado Makoke. "Es que habláis los dos y eso lo sabe todo el mundo", alegaba Alejandra Rubio, "si la única persona a la que vienes a comerme es a mí, no lo entiendo", zanjaba finalmente.