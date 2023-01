Belén Rodríguez vuelve a Telecinco dos meses después de su polémica con Kiko Hernández

Tras dos meses lejos de los platós de televisión y alejada de los que fueran sus grandes amigos, Belén Rodríguez anuncia que vuelve a Telecinco tras su guerra con 'Sálvame'. Con un un mensaje que compartido en sus redes, la colaboradora de televisión ha confirmado que estará en la gala del estreno de la segunda edición de 'Pesadilla en el paraíso'. Una vuelta muy esperada por sus seguidores, aunque no sabemos cómo se lo tomarán sus ex compañeros de programa, a los que llegó a bloquear. Ella parece que está muy feliz de poder volver a la pequeña pantalla, pues a primera hora de este domingo compartía en Twitter el anuncio de su regreso.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Nos vemos esta noche en #PesadillaEnElParaíso

Buenos días ❤️ — Belén Rodríguez (@belenrdguez) January 8, 2023

Kiko Hernández y Belén Rodríguez compartían una gran amistad. Los colaboradores más veteranos de 'Sálvame' eran casi familia y el tertuliano se convirtió en su enfermero más fiel en el peor momento de salud de la periodista. Sin embargo, su relación se rompió y Kiko Hernández se mostró destrozado tras la traición de Belén Rodríguez.

Su amistad saltó por los aires cuando salió a la luz lo que supuestamente iba diciendo Belén Rodríguez por los pasillos de Kiko Hernández. La periodista prestó 100.000 euros a su amigo y su error fue comentar, en el entorno de Mediaset, que tenía dudas respecto a si en algún día conseguiría que Kiko le devolviese el dinero prestado.

Esta traición de su amistad hizo que salieran a la luz otros muchos comentarios que podría haber hecho Belén Rodríguez de otros compañeros, como Terelu Campos y Jorge Javier Vázquez. Se destapó también que ella era "el topo" que llamaba a los fotógrafos para que fotografiasen a Kiko entrando en la casa de María Teresa Campos. Un cúmulo de circunstancias que terminaron con Belén Rodríguez dejando su puesto de trabajo en Mediaset y alejándose del foco mediático.