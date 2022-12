La lucha por descubrir las traiciones de Belén Rodríguez a las Campos y quiénes fueron los colaboradores necesarios para perpetrarlas, Terelu Campos ha comenzado a señalar a quienes hayan podido ser partícipes de ello. Y uno de los primeros nombres que ha querido desvelar ha sido el de Gustavo, a quien considera un "colaborador necesario" para que Belén Ro conociera quién iba a ir a casa de María Teresa Campos aquel verano, y que pudiera contactar con los medios de comunicación. Una conclusión que ha hecho pública en 'Sálvame', asegura, aplicando el "sentido común" a pesar de que se trata de una persona muy cercana y querida por su madre: "Yo me como todas las especulaciones que se hacen por el bienestar y la felicidad de mi madre".

No obstante, hoy ha revelado sus averiguaciones después de que el propio acusado reconociera su implicación: "Gustavo me reconoce que está presente en el momento en el que se produce la llamada a este programa para pedir que venga un equipo". Y es que es el propio chófer el que revela a Belén Rodríguez el objeto de lo que sería noticia después: Alejandra Rubio estaría en la casa de María Teresa Campos en la comida a la que también habían sido invitados Belén Ro y Kiko Hernández. Un encuentro explosivo que sería noticia.

Así ha relatado que en el día de ayer conoció que Belén Rodríguez llamó a una persona del programa para pedir que envíen una cámara. "Alejandra cuando es consciente de que Gustavo va a en el coche con esta persona, se busca una excusa para no ser recogida por el chófer. Porque Alejandra, bajo ningún concepto quiere estar en el coche con esa persona". Ante la confirmación del propio chófer, Terelu le echó en cara no haber dicho nada

Por eso, para Terelu supone "una grandísima decepción", le decía que está "hecha polvo" y no comprende que Gustavo no entienda que es "un colaborador necesario". Eso sí, para su madre es muy importante y no está dispuesta a generarle un conflicto, incomodidad o desasosiego: "Como hija, no me lo perdonaría".