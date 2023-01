Carlota Corredera presentará el 'Mediafest Night Fever'﻿

Tras su agridulce experiencia conduciendo '¿Quién es mi padre?', que acabó relegado al late night por su discreta audiencia, Carlota Corredera vuelve este viernes 13 de enero a ponerse al frente de un programa en el prime time de Telecinco. En concreto, la gallega acompañará a María Patiño y a Adela González para presentar una nueva entrega de 'Mediafest Night Fever'. El programa de este viernes tiene un tónica diferente, y es que su objetivo será una dar una segunda oportunidad a nueve artistas que en su día fueron reconocidos en el panorama musical español y ahora buscan una segunda oportunidad en la industria.

Los participantes de este especial del viernes serán: la 'extriunfita' Nika, el exmiembro del grupo Auryn, David Lafuente, la representante de España en Eurovisión en el año 1999, Lydia Rodríguez, Ángel Capel, la coplera de Albacete Sandrina Martínez, la casi representante de España en Eurovisión Brequette, José Alfonso Lorca, la incansable artista Blanca Villa y la ganadora de Operación Triunfo 2, Ainhoa Cantalapiedra.

"Me alegro mucho del regreso de Carlota", confesaba su compañera Gema López. Carlota presentará el programa con sus otras dos compañeras, pero Kiko Hernández también la animaba a plantarse el micro y dejar a todos boquiabiertos con su voz: "podría cantar también que lo hace muy bien".



A parte de sus planes en la televisión, la gallega continúa con su faceta como escritora, aunque la cosa también se está retrasando: "La segunda parte de mi libro 'Hablemos de nosotras' se ha aplazado ‘sine die’ por una decisión personal apoyada en todo momento por mi editora y por mi editorial", aclaraba.